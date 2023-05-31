كرم "مهرجان إبداع" فى دورته الحادية عشرة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وذلك لإسهاماته المتعددة في مجال الفن والإبداع؛ وذلك في المهرجان التابع لوزارة الشباب والرياضة والذي أقيم علي خشبة المسرح الكبير بجامعة القاهرة.

وحضر الدكتور أشرف زكي ختام المهرجان مستلما درع تكريمه من الدكتور أشرف صبحي "وزير الشباب والرياضة" والدكتور محمد عثمان الخشت "رئيس جامعة القاهرة"؛ ووسط تكريم عدد آخر من الفنانين من بينهم الفنان فتحى عبد الوهاب، الفنان محمد رياض، الفنان محمد جمعة، الفنانة منال سلامة، الفنان عصام عمر، واسم الفنان خالد صالح، الفنان أحمد وفيق، والفنان سامح حسين.

وجاء تكريم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بالتزامن مع إعلان حصوله علي وسام الدولة التقديرية أمس من قبل وزارة الثقافة المصرية؛ في مجال الفنون؛ وذلك لدوره المجتمعي وإسهاماته الفنية ومحاولاته في تطوير المنظومة الفنية على مدار سنوات.

تكريم نقيب المهن التمثيلية بمهرجان "إبداع"