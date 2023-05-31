رد نزار الفارس على حورية فرغلي.. قبلت خطبتي ولعبت بمشاعري (فيديو)

كِشف الإعلامي نزار الفارس، حقيقة ما دار بينه وبين الفنانة حورية فرغلي خلال لقاء تليفزيوني أداره معها في منزلها

ورد “الفارس” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايع ببرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2” مساء اليوم على تصريحات الفنانة حورية فرغلي، التي اتهمته بأنه كان يصورها بكاميرا خفية، مؤكدا أن اللقاء شهد تصوير من 3 كاميرات.

وتابع: "الفنانة حورية فرغلي قالت معي أنا كبرت في العمر ولا أحد يحبني، وبعد عمليات التجميل من سيتزوجني؟، قلت لها يرضيك أنا عراقي وأخطبك على الهواء مباشرة توافقين، قالت طبعا اوافق».

نزار الفارس وحورية فرغلي

وأضاف: «أخدت يديها ورقصنا، وهذا كله مصور وسيعرض في البرنامج، واتفقنا وقتها أننا سنلتقي في اليوم التالي" ثم فوجئت بتصريحاتها ضدي وغضبها الشديد دون مبرر، ورغم أنها كانت سعيدة وقبلت بالخطوبة "

تعرضت للتنمر على يد حورية فرغلي

وتابع: “ إذا كانت تعتبر ما حدث بشأن الخطوبة مزاح فأنا الذي من حقي أن أغضب لأنها بذلك تكون لعبت بمشاعري ولكن الغريب أنها هي من غضبت، وإذا كانت ترفض الخطوبة فكان الأولى بها أن تقول هو تقدم لخطبتي وأنا أشكره لكني أرفض”

وأردف: “حورية فرغلي تهاجم من يتنمر عليها لكنها تنمرت علي وقالت إني يقصير لا أصل إلى رقبتها رغم أني أطول منها ، وقالت أيضا: أصوم وأفطر على بصلة؟ وكل هذا تنمر بحقي”.

ونفت الفنانة حورية فرغلي خطبتها من نزار الفارس، وذلك خلال ماخلة هاتفية، في احدى البرامج التلفيزيونية، مع الإعلامية ريهام سعيد، وقالت:«أول مرة أشوفه امبارح في حياتي، ورقصنا سوا في البرنامج، قالي إنتي بتحبي ماجد المهندس؟ قولتله أه فقالي تحبي ترقصي على أغنية ليه فمرضتش أكسفه كنت بجامله».

وتابعت: «أنا فوجئت بيه بيصور فيديوهات من ورايا، ومتخبطش لنزار ولا لأي راجل تاني، هرفع عليه قضية هو خطبني من مين ده؟».

نزار الفارس وحورية فرغلي

وكان الإعلامي العراقي نزار الفارس، قد نشر مقطع فيديو من حلقة برنامجه الذى يعرض على قناة دجلة العراقية والتي استضاف فيها الفنانة حورية فرغلي.

وظهر نزار الفارس، فى نهاية الفيديو وهو يطلب يد حورية فرغلي وقال لها: أنا بتقدم ليكى على الهواء مبروك عليكى أنا"، وكان رد فعل حورية فرغلي: "مبروك عليك أنا".