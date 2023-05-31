هبة طوجى.. صوت شرقى كلاسيكى بروح لبنانية على مسرح الأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر أولى حفلات المطربة اللبنانية هبه طوجى مع الموسيقار الكبير اسامة الرحبانى .

وذلك بمصاحبة سينى سيمفونى اوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة والذى يضم 95 فنان ما بين كورال وعازفى الات شرقية وغربية وذلك فى الثامنة والنصف مساء الجمعة 16 يونيو على المسرح الكبير.

نبذة عن هبة طوجي:

هبة ميشال طوجي هي مغنية وممثلة ومخرجة لبنانية. ولدت في 10 ديسمبر عام 1987، قامت بالبداية في مسيرتها الفنية والمهنية مع المخرج أسامة الرحباني في يوليو (تموز) 2011 حيث لعبت دور البطولة في المسرحية الغنائية "دون كيشوت.

وفي عام 2015 شاركت هبة في النسخة الفرنسية من برنامج ذا فويس: أحلى صوت (بالفرنسية: The Voice: la plus belle voix) مغنية باللغة العربية حيث انضمت لفريق ميكا.

وشاركت هبة الطوجي عام 2016 مع شركة والت ديزني في أداء أغنية البداية لمسلسل إلينا من آفالور من إخراج المخرج أسامة الرحباني-ابن الفنان منصور الرحباني- وبكلمات الشاعر المصري عمرو حسني والتي عرضت منذ الحلقة الثالثة للمسلسل مستبدلةً نسخة رنا عادل التي عرضت سابقًا كبديل عنها.



وفي عام 2017 قامت هبة بإعادة تسجيل أغنية "زمني" من مسلسل إلينا من آفالور لتضمها لألبومها الحديث هبة طوجي 30.