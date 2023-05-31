طريقة عمل عصير برتقال بالأناناس الصحي.. فوائده مذهلة

يعد عصير البرتقال بالأناناس مصدراً غنياً بالعديد من العناصر الغذائيّة، ومنها الفولات الضروري في تكوين المادة الوراثيّة لجسم الإنسان، ودعم نمو وتطور الجنين، كما يعد غنياً بالبوتاسيوم الذي يُساعد على تنظيم ضغط الدم، وتقليل خطر الإصابة بفقدان العظام، وفيما يلي نقدم لك أبرز فوائد عصير البرتقال بالاناناس وطريقة تحضيره.

عصير برتقال بالأناناس

فوائد عصير البرتقال والأناناس:

علاج فعال لهضم البروتين

الأناناس هو المصدر الغذائي الوحيد المعروف للبروميلين، وهو مزيج من الإنزيمات التي تهضم البروتين، وهذا هو السبب في أن الأناناس يعمل كمطهر للحوم، حيث يقوم البروميلين بتكسير البروتين ويطري اللحم في جسمك، ويجعل البروميلين من السهل عليك هضم الطعام وامتصاصه.

يعالج هشاشة العظام

البروميلين والإنزيم الهضمي في الأناناس له خصائص مضادة للالتهابات وتسكين الآلام، ويساعد هذا في حالة الإصابة بعدوى مثل التهاب الجيوب الأنفية، أو التعرض للالتواء أو الحروق، كما أنه يسكن آلام المفاصل الناتجة عن هشاشة العظام، ويحافظ فيتامين سي الموجود في عصير الأناناس على مستويات الالتهاب.

هام لممارسي التمارين الرياضية

يمكن للفوائد المضادة للالتهابات الموجودة في الأناناس أن تساعد العضلات على التعافي بشكل أسرع وتمنعك من الشعور بالألم، خاصةً لو كنت من ممارسي التمارين الرياضية.

تنشيط الدورة الدموية

يعمل البرتقال على التخلص من حالات الإمساك الحاد وتجديد الخلايا وتنشيط الدورة الدموية، بجانب التخلص من حالات الربو الحادة والتهابات القصبة الهوائية.

حماية الجسم من الأمراض الخطيرة

يمنع البرتقال تصلب الشرايين، بجانب حماية الجسم من الإصابة بمرض السرطان، وعلاج الزكام بفضل احتوائه على فيتامين C.

يطرد السموم من الجسم

يساهم البرتقال في التخلص من التدخين، عن طريق طرد السموم المتواجدة في جسم الإنسان.

بشرة مشرقة وجذابة

يعمل البرتقال على إزالة تجاعيد الوجه عن طريق تدليك البشرة بقشور البرتقال الصحية، علاوة على تحسين عملية الهضم التي يعاني منها الكثير من الأفراد.

عصير برتقال بالأناناس

طريقة تحضير عصير البرتقال بالأناناس

المقادير

- أناناس : كوب (مقطع)

- البرتقال : 2 حبة

- مكعبات الثلج : حسب الرغبة

- سكر : 2 ملعقة كبيرة

- الماء : ربع كوب

طريقة التحضير

ضعي جميع المكونات في الخلاط الكهربائي واخلطي جيداً.

صبي العصير في أكواب التقديم وقدميه بارداً.