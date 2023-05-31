كلام فى الهوا

الأربعاء 31/مايو/2023 - 08:36 م 5/31/2023 8:36:10 PM

«علشان ما نعلا ونعلا لازم نطاطى نطاطى» أغنية لحنها فنان الشعب سيد درويش من تأليف المبدع بديع خيرى.

وتوضح الأغنية شروط الشخصية الوصولية التى تسير فى الحياة «كالبلدوزر» يسحق كل من يقف فى طريقه ويعتبر ما يفعله ذكاء.

فى حين يراه الناس بأنه شخص وضيع.

وفى الآونة الأخيرة يبحث البعض عن أى كرسى، حتى لو كان «كرسى حمام» من أجل الوصول لمكانه لا يستحقونها.

ولا يتورعون بأن يضعوا أنفسهم تحت أقدام أصحاب القرار لتسلق السلم الوظيفى بشتى السبل على حساب المبادئ والأخلاق.

فى الغالب لا يبالى ما يفكر فيه من هم أعلى منه لأنه يعلم أنهم من ذات نوعه.

فالفعالية مرتبطة بقوة التأثير فيمن حوله ونجاحه فى تحقيق الأهداف، فيحترمه خصومه قبل حلفائه، لأن المتسلق لا يرى إلا نفسه ويرى أنه الأذكى... يقول تشرشل «إن كثيرًا ارتقوا سلم المجد على أكتاف أصدقائهم أو جماجم أعدائهم».

لم نقصد أحدا!!