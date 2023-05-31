هجوم رانسوم وير يكشف عن بيانات 9 ملايين مريض أسنان

أدى هجوم رانسوم وير تم الكشف عنه مؤخرًا إلى اختراق بعض البيانات الطبية الحساسة بشكل خاص. أفادت شركة Managed Care of North America للتأمين على الأسنان (MCNA) أن دخيلًا قام بالوصول إلى المرضى وأخذ نسخًا من معلومات المرضى بين 26 فبراير و 7 مارس من هذا العام، بما في ذلك العناوين وأرقام الضمان الاجتماعي ورخص القيادة وبيانات التأمين.

تقول MCNA إن بعض المعلومات تخص الآباء والأوصياء والضامنين (الأشخاص الذين يدفعون الفواتير نيابة عن الآخرين). يشير ملف قدمه المدعي العام لولاية مين إلى أن أكثر من 8.9 مليون شخص قد تضرروا.

رانسوم وير من روسيا

لم تحدد الشركة الجاني. ومع ذلك، علمت TechCrunch أن هجوم رانسوم وير من مجموعة LockBit ransomware ومقرها روسيا تحصل على الائتمان وتقول إنها نشرت جميع الملفات بعد رفض MCNA دفع فدية قدرها 10 ملايين دولار. يبدو أن عينات من 700 جيجابايت تقريبًا من البيانات تدعم هذا الادعاء.

تقدم MCNA حماية مجانية لسرقة الهوية لمدة عام واحد للعملاء المتأثرين. كما تنصح العملاء بفحص حساباتهم وفواتيرهم بحثًا عن أي شيء غير عادي.

تقول الشركة إنها أكبر شركة تأمين أمريكية للخطط التي تدعمها الحكومة للأطفال وكبار السن، وشركائها يشملون مدينة نيويورك بالإضافة إلى العديد من النقابات.

يجعل هذا الإحصاء هذا أكبر خرق للبيانات الصحية في عام 2023 حتى الآن. قبل الآن، كان أكبر حادث خرق مارس في PharMerica والذي أدى إلى اختراق المعلومات لما يقرب من 6 ملايين مريض.

تعد MCNA بعيدة كل البعد عن كونها ضحية لبرامج الفدية الضارة ، لكن الردود تباينت في جميع أنحاء الصناعة. بينما رفض البعض دفع الفدية وتعاملوا بدلاً من ذلك مع التداعيات، دفع آخرون الملايين لاستعادة أنظمتهم.



يشير هذا أيضًا إلى أن LockBit لم تردعه الإجراءات الصارمة الأخيرة. اعتقلت الشرطة الكندية الزعيم المزعوم ميخائيل فاسيليف في نوفمبر، بينما اتهمت الولايات المتحدة مواطناً روسياً في مارس.

ومع ذلك، فقد تم ربط جماعة الجرائم الإلكترونية بهجمات بارزة تشمل إدارة الشؤون المالية في كاليفورنيا و Royal Mail في المملكة المتحدة. من غير المحتمل أن تتوقف مثل هذه الحملات في المستقبل القريب.