النرويج تدعم أوكرانيا بمساعدات عسكرية ضخمة

أكدت “أوسلو”، أنها ستُقدم لكييف برنامج مساعدة عسكرية مُدته خمس سنوات يبلغ إجماليه حوالي 7 مليارات يورو، حسبما أفادت وزيرة الخارجية النرويجية “أنيكن هويتفيلت”.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الأربعاء، قالت هويتفيلت في مؤتمر صحفي عُقد في أوسلو، قبل اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الناتو والسويد: "النرويج ستُزود أوكرانيا ببرنامج نانسن للمساعدة العسكرية، والذي سيتم تصميمه لمُدة 5 سنوات، وسيبلغ حجمه حوالي 7 مليارات يورو".

مساعدات عسكرية لأوكرانيا

تقديم المساعدات الإنسانية والعسكرية لأوكرانيا:

وأكدت وزيرة الخارجية النرويجية أيضًا أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الناتو سيُناقشون تقديم المساعدات الإنسانية والعسكرية لأوكرانيا، فضلًا عن مناقشة الاستعدادات لقمة الناتو في فيلنيوس في يوليو.

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت دول الناتو تُناقش ضمانات أمنية أو تقدم لأوكرانيا عضوية سريعة في الحلف قبل القمة، قالت إنه يتعين علينا الآن التركيز على تقديم المساعدة العسكرية إلى كييف، وفيما يتعلق بالانضمام، يجب حل هذه القضية بعد نهاية الصراع العسكري، وأضافت: "أبواب الناتو مفتوحة أمام أوكرانيا، مسألة الانضمام يجب أن تُقررها أوكرانيا والناتو".

ويُعقد اجتماع غير رسمي لمُدة يومين لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الناتو والسويد في أوسلو في الفترة من 31 مايو إلى 1 يونيو، ومواضيعه الرئيسية هي الوضع في أوكرانيا، وفي كوسوفو، وزيادة الإنفاق العسكري لدول الحلف والتحضير للقمة في فيلنيوس.

من ناحية أخرى، حثت هيئة الثروة السمكية النرويجية المواطنين على تجنب الاتصال بـ "الحوت الجاسوس الروسي" المعروف مُنذ عام 2019 باسم "هفالديمير" على اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان صيادون نرويجيون شمال النرويج قد اكتشفوا، ربيع عام 2019، حوت بيلوغا يرتدي حزامًا عليه شعار إحدى شركات مدينة بطرسبورغ الروسية، وفي هذا الصدد بدأت التكهنات في وسائل الإعلام النرويجية بأن حوت بيلوغا "هرب من الأسر الروسي"، ثم أطلق على السمكة نفسها اسم "هفالديمير"، وهي كلمة مزيج ما بين "حوت" بالنرويجية Hval والاسم الأول للرئيس الروسي "فلاديمير".

وقد حثت السُلطات النرويجية المواطنين على تجنب ملامسة حوت بيلوغا في أوسلوفغورد، حيث يُوجد الحوت المعروف باسم (هفالديمير) هناك، وهو ما يعني أنه وصل إلى منطقة مكتظة بالسكان، وأضافت الوزارة في بيان لها أن "الإصابة بسبب مُخالطة شخص أصبحت أكبر بكثير".