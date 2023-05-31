صلاح عبدالله يهنئ أشرف زكي بجائزة الدولة التقديرية

هنأ الفنان الكبير صلاح عبدالله، نقيب المهن الموسيقية الدكتور أشرف زكي على منحه جائزة الدولة التقديرية في الفنون.

وكتب صلاح عبدالله عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:" أخويا الصغير وصاحبي وحبيبي نقيبنا المحترم الخدوم الخدوم شعلة النشاط الذي لا يتأخر أبداً عن الدعم المستمر لكل الزملاء

مبروووك ياأشرف جائزة الدولة التقديرية عن جدارة وإستحقاق ”.

أشرف زكي

أشرف زكي يحصد جائزة الدولة التقديرية

فاز الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بجائزة الدولة التقديرية والتي تمنح سنويا للممتازين في الإنتاج الفكري في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية فى مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، الاقتصادية والقانونية.

حصل الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والموسيقار هاني شنودة، والدكتورة دليلة الكرداني، أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة في مجال الفنون .

كما فاز بها في مجال الآداب كل من، اسم الراحل الدكتور عبد الرحيم الكردي، أستاذ النقد والأدب العربي الحديث، والروائية هالة البدري، والدكتور أحمد يوسف، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة.كما حصل عليها في مجال العلوم الاجتماعية، كل من، ‏‏المستشار عبد المجيد محمود، والدكتور السيد فليفل، و الدكتور حسن السعدي ، والأستاذ صلاح سالم.

جائزة الدولة التقديرية هي جائزة رفيعة تُمنح سنويًا في مصر لمواطني جمهورية مصر العربية في عدة مجالات. لا يجوز تقسيمها ولا منحها لشخص واحد أكثر من مرة، ولا تمنح إلا لشخص ما زال على قيد الحياة.