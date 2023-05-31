البنك الأهلى يتقدم على الداخلية في الشوط الأول

تقدم فريق البنك الأهلى على نظيره فريق الداخلية بهدفين دون رد في المباراة الجارية الآن على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ30 في الدوري المصري الممتاز.

بدأ فريق البنك الأهلى مٌبكرا بالضغط المبكر على دفاعات فريق الداخلية في أحداث الشوط الأول.

حفاظ فريق الداخلية على نظافة شباكة حتي الدقيقة 20 من أحداث الشوط الأول .

وتمكن فريق فريق البنك الأهلى من تسجيل الهدف الأول من التسجيل الهدف الأول في شباك الداخلية بأقدام محمود قاعود بصناعة إسحاق يعقوبو .

ليعلن حكم المباراة تقدم البنك الأهلى على الداخلية بهدف دون رد.

فيما سجل أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلى المعار من فريق الزمالك الهدف الأول في الدقيقة 32 من أحداث الشوط الأول بصناعة سعيدو سيمبوري .

وحصل أسامة فيصل على البطاقة الصفراء في الدقيقة 36 من أحداث الشوط الأول في مباراة البنك الأهلى و الداخلية.

وبدأ بابا افاسيليو بهذا التشكيل أمام الداخلية في أحداث الشوط الأول

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ أمير مدحت_ اسحاقو يعقوبو _ محمود الجزار

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد _ محمد هلال _ محمود قاعود _ أحمد ياسر

خط الهجوم.. أسامة فيصل

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

احمد صبحي _ أحمد ياسين _ فراس بن عايفية _ أسامة ابراهيم _ عاصم صلاح _ موسي دياوارا _ حمدي علاء _ باسم مرسي _ أحمد سعيد.

ليطلق حكم المبارة صافرة أحداث المباراة بتقدم البنك الأهلى على الداخلية بهدفين دون رد.