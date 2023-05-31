سقوط المتهمين بالاستعراض بسيارة "نصف نقل"في قبضة الأمن بـ" بدر "

سقوط المتهمين بالاستعراض بسيارة "نصف نقل"، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط قيام قائد سيارة "نصف نقل" بالقيادة وهو جالس أعلى الباب الأمامى وأخر متواجد بالصندوق الخلفى للسيارة بمدينة بدر ، وتوالت النيابة التحقيق.

تفاصيل ضبط قيام قائد سيارة "نصف نقل" ببدر

وكانت البداية عندما رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام قائد سيارة "نصف نقل" بالقيادة وهو جالس أعلى الباب الأمامى وأخر متواجد بالصندوق الخلفى للسيارة ، حال سيرها بدائرة قسم شرطة بدر، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (شخصين - مقيمان بمحافظة القليوبية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وتبين سلامة التراخيص فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط مرتكبى واقعة سرقة مركبة "توك توك" بالقليوبية

وفي القليوبية ، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط مرتكبى واقعة سرقة مركبة "توك توك" من أحد الأشخاص .

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة أنه حال قيادته مركبة "التوك توك" خاصته بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة استقل رفقته شخصين لتوصيلهما بدائرة القسم، وأثناء سيرهم قام أحدهما بإلقاء مادة حارقة "شطة" تجاه وجهه واستولى الآخر على (هاتفه المحمول) ثم قاما بدفعه واستوليا على مركبة "التوك توك" ولاذا بالهرب به.

وقوع مرتكبى واقعة سرقة مركبة "توك توك" بالقليوبية

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى ضم (4 متهمين - مقيمين بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية) تخصص نشاطه فى ارتكاب وقائع سرقات مركبات "التوك توك" بأسلوب إلقاء الشطة تجاه قائديها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين الاربعة وتم ضبطهم، وكان بحوزة أحد المتهمين الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدوا عن مركبة "التوك توك" المستولى عليها.