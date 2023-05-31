أشلي يونج يقترب من الرحيل عن أستون فيلا الإنجليزي

اقترب أشلي يونج من الرحيل عن ناديه أستون فيلا الإنجليزي، بعد إعلان ناديه اليوم الأربعاء عن رحيل اللاعب بنهاية عقده نهاية شهر يونيو المقبل.

كان يونج البالغ من العمر 37 عامًا قد انضم مجددًا إلى أستون فيلا في عام 2021 بعد أن توج مع إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي.

وقال نادي أستون فيلا في بيان أصدره اليوم الأريعاء: "يمكن لنا الإعلان عن أن أشلي يونج سيرحل بنهاية عقده".

وأضاف: الجميع في أستون فيلا يودون التقدم بخالص الشكر لآشلي على خدماته للنادي ونتمنى له كل التوفيق في أهدافه المستقبلية".

وانضم يونج إلى مانشستر يونايتد عام 2011 وقضى معه تسعة أعوام اعتلى خلالها منصات التتويج في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية والدوري الأوروبي.

ثم انتقل اللاعب إلى إنتر عام 2020 وأصبح ثالث لاعب إنجليزي يعتلي منصة التتويج بالدوري الإيطالي بعد جيمي جريفز وجيري هيتشنز في عام 1963 .