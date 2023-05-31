البابا تواضروس يبدأ حفل ذكرى دخول المسيح مصر(صور)

استهل منذ قليل، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، احتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة في مصر ذلك بمقر كنيسة البي سرجة بمصر القديمة.

البابا تواضروس

يتخلل اللقاء إقامة القداس الإلهي الاحتفالي وفق الطقوس الارثوذكسيه بمشاركة كوكبة من رموز الكنيسة واحبارها، وكل من نيافة الأنبا يوليوس أسقف كنائس مصر القديمة، ونيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق، وعدد من الأساقفة وكهنة الكنائس القبطية ورموز الإعلام والمجتمع المصري.

البابا تواضروس

منح الله مصر خصوصية كبيرة بمجئ السيد المسيح والعذراء مريم أرض الكنانة ومباركتها في الكتاب المقدس "مبارك شعبي مصر".

البابا تواضروس

وتكرمت مصر في الكتاب المقدس وزيارة العائلة المقدسة إلى أرضها بدءًا من الفرما في العريش وتل بستا والدلتا والقاهرة ومصر القديمة والمعادي وصولًا إلى أرض الصعيد واستقرارها بدير المحرق 6 أشهر وعدة أيام، في رحلة مرت على 25 محطة تقدست كل منها بأيام مكوث يسوع المسيح الطفل وأمة البتول السيدة مريم العذراء والقديس يوسف البار النجار إلى أكثر من 3 سنوات وعدة أشهر.

البابا تواضروس

البابا تواضروس



وتشهد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية احتفالًا بذكرى دخول العائلة المقدسة والذي أصبح عيدًا سنويًا في 1 يونيو، تشهد الكنائس احتفالًا واقامة القداسات الإلهية وإعادة تذكير الشعب المصري بمرور ومباركة نهر النيل بجريان المباركة إذ حملت هذه المياة العائلة المقدسة خلال تجولهم من المعادي إلى الصعيد في الذهاب والإياب.