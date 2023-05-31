الأرصاد تحذر من طقس الغد.. درجة الحرارة تصل إلى 40 (فيديو)

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستتعرض لموجة طقس حارة خلال الأيام المقبلة.

ارتفاع في درجات الحرارة تصل لـ40 درجة مئوية

وأضافت غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن حالة الطقس غدًا ستشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، وقد تصل لـ40 درجة مئوية على أغلب المناطق.

وأشارت إلى وجود نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 35 لـ45 كم، وتكون مثيرة للرياح والأتربة، على أغلب المناطق الشمالية والصحراوية.

فرص لسقوط الأمطار على المناطق بالحدود الغربية:

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن هناك فرصًا لسقوط الأمطار على المناطق بالحدود الغربية، وبعض المناطق الساحلية ومحافظات الوجه البحري، منوهة أن فرص السقوط للأمطار ضعيفة الحدوث.

ووجهت نصائح بشأن التعامل مع موجة الطقس الحارة قائلة: يجب تجنب التعرض لأشعة الشمس، مع تناول السوائل الباردة، وارتداء الكمامات حال الخروج في الشوارع.

ومن المقرر أن تتحسن أحوال يوم السبت المقبل، حيث تصل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 34.

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال 6 أيام من الأربعاء 31 مايو إلى الإثنين 5 يونيو 2023.

وأوضحت الأرصاد، أنه من الأربعاء 31 مايو إلى السبت 3 يونيو متوقع ارتفاع في درجات الحرارة على الأنحاء كافة.

وتوقعت أن يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة على الأنحاء كافة.

الأربعاء 31 مايو:

أتربة عالقة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وأقصى السواحل الشمالية الغربية.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

الخميس 1 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد.

الجمعة 2 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

السبت 3 والأحد 4 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.

الإثنين 5 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.