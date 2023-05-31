المشدد 5 و 3 سنوات لأب ونجليه شرعوا في قتل عامل بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، أب ونجليه بالسجن المشدد 5 سنوات للأول ، والمشدد 3 سنوات للثاني والثالث، وألزمتهم المصاريف الجنائية، لإدانتهم في القضية رقم 154 لسنة 2023 جنايات الإبراهيمية، والمقيدة برقم 164 لسنة 2023 كلى شمال الزقازيق، بالشروع في قتل عامل بسبب خلافات بينهم.

تعود أحداث القضية لشهر يناير من العام الجاري، عندما تلقى مأمور مركز شرطة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، بلاغا من "تامر. أ. ح " 45 عاما عامل سباكة، ومقيم قرية مباشر بدائرة المركز ، بأنه على أثر خلافات بينه وبين كل من: " أيمن. م. م"، ونجليه محمد وجمال، كمن له المتهمين ناحية مسكنه، وما إن عاد من عمله حتى انهالوا عليه ضربا مستخدمين أدوات "شومة بحوزة الأول، حديدة بحوزة الثاني، شرشرة بحوزة الثالث"، محدثين ما به من إصابات موصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق ، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، ولولا تدخل الأهالي لدرء الاعتداء الواقع عليه.

وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين بأن شرعوا في قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، إثر خلافات بينهم وبين المجني عليه، واعدوا لذلك الغرض أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص " شومة ، جديدة ، شرشرة" ،وتربصوا له أمام مسكنه، وتخيروا ميقات عودته من عمله، وما إن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربا بأماكن متعددة برأسه ما نتج عنه إصابات خطيرة وجسيمة وفي مقتل، ولولا أن تم تداراكها بالتدخل الجراحي والعلاج المناسب، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لهم فيه، وهو تدخل الأهالي لدرء الاعتداء الواقع عليه.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم محبوسين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.