الحوار الوطني.. عميد تربية الفيوم تطالب بتجفيف منابع الأمية فى مصر

اقترحت الدكتورة آمال ربيع كامل، عميد الكلية التربية بجامعة الفيوم، تغيير مسمى المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب إلى مسمي الهيئة الوطنية للتعليم والتعلم باعتبار التدريب جزء من العملية التعليمية.

كما اقترحت خلال كلمتها في الجلسة النقاشية المتعلقة بمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب المحال من الحكومة المصرية للحوار الوطني، إضافة اختصاص للمادة الرابعة للنهوض بالبحث العلمي والابتكار والمبتكرين لتعزيز الابداع فى مصر.

المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب

وأكدت عميد تربية الفيوم على أهمية مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، مشيرة إلي أهميته فى إصلاح التعليم فى مصر باعتبار التعليم خط الدفاع القومي داخل الجمهورية الجديدة.

وطالبت بإضافة بند خاص للقضاء على وتجفيف منابع الأمية فى مصر والتي تبتلع أي تنمية فى المجتمع، بالإضافة إلي زيادة عدد الخبراء فى مجال التعليم خاصة التربويين باعتبارهم متخصصين فى هذا المجال.