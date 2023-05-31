إزالة التعديات على الترع والمجاري المائية بالفيوم

شنت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بشرق الفيوم، عدة حملات لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على المجاري المائية والترع، اليوم الأربعاء بالإضافة إلى أعمال التطهير الجارية.

يأتي هذا تحت إشراف المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الري بالفيوم، والمهندس على عبدالمجيد رئيس مصلحة الري والمهندس نادي جرجس رئيس قطاع الري بالفيوم.

وأوضح وكيل الوزارة أن أعمال التطهير تأتي فى إطار خطة المديرية لإزالة كافة التعديات على الترع والأباحر بكافة مراكز المحافظة لضمان سهولة وصول مياه الري إلى النهايات، استعدادا لفصل الصيف.

خلال ذلك قامت إدارة ري شرق الفيوم برئاسة المهندسة جيهان عباس مدير عام الإدارة، بتنفيذ حملة مكبرة بالتعاون مع قوات الأمن بمركز الفيوم وشرطة الموارد المائية والري، لإزالة التعديات بالبناء المخالف على جانبي بحر الروضة الشرقي بنطاق هندسة ري سيلا.

وأكدت مدير إدارة ري شرق الفيوم أن الحملات أسفرت عن إزالة عدد 14 حالة تعدي، عبارة عن أسوار ومواسير ومعديات خشبية وخرسانية بدون ترخيص على جانبي بحر الروضة الشرقي، بحضور المهندس أحمد شعبان رئيس هندسة ري سيلا بمركز الفيوم.

وفي نفس السياق قامت هندسة ري ابشواي برئاسة المهندس محمد أشرف مدير الهندسة، بتنفيذ أعمال التطهير ونزع الحشائش بعدد من الترع والمجارى المائية والمصارف، والتي شملت تطهير ترعة أبوكساه وفروعها والجنابيات بزمام الهندسة، بالإضافة إلى نقل مخلفات التطهير إلى خارج المناطق السكنية المتاخمة للمجاري المائية.

وأكد المهندسة جيهان عباس مدير عام ري شرق الفيوم إستمرار أعمال تطهير الترع ونزع الحشائش خلال الفترة المقبلة للعمل على رفع كافة المعوقات التى تعيق وصول المياه إلى نهايات الترع وخاصة خلال فصل الصيف، وفترة أقصى الاحتياجات مع متابعة الحملات الليلية لمنع التعديات على مياه الري بكافة أنحاء المحافظة.

متابعة أعمال التطهير لضمان وصول المياه إلى النهايات بالفيوم

وفي سياق متصل تفقدت مدير إدارة ري شرق الفيوم، حالة المياه على عددا من الترع والمجارى المائية، شملت ترعة أبوكساه بمركز أبشواي وبحر مطرطارس الغربي وترعة الرجعية بهندسة ري الفيوم، تم خلالها متابعة شكاوى المنتفعين وقياس مناسيب مياه الري ومتابعة حالة المياه وأعمال التطهير ونزع الحشائش، وذلك لضمان وصول المياه إلى نهايات الترع، ومتابعة أعمال التطهير الجارية.

وصرحت مدير إدارة ري شرق الفيوم بأنه تجري المتابعة اليومية لكافة المجاري المائية للتأكد من وصول المياه إلى نهايات الترع، بالإضافة إلى متابعة المشروعات الجاري تنفيذها على الترع والمجارى المائية، للتأكيد على جودة تنفيذ الأعمال طبقا للاشتراطات والمواصفات والدليل الإرشادي، والعمل على تلافي أي ملاحظات خلال التنفيذ، موجها مقاولي التطهير برفع كافة المخلفات التي تظهر في المجاري المائية عقب انتهاء أعمال التطهير الجارية.

وأضافت "عباس" بأن الإدارة تولي أعمال تطهير الترع والمجارى المائية اهتماما خاصا بسبب الدخول في فترة أقصى الاحتياجات مع بدايات فصل الصيف، وهو ما يتطلب فتح المجاري المائية لضمان وصول مياه الري إلى النهايات، وتغطية كافة الأراضي الزراعية التي تشملها مقررات المياه.