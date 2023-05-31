جوجل تتوقف رسميًا عن دعم الجيل الأول من Chromecast

إنها رسميًا نهاية حقبة جوجل Chromecast الأصلي، حيث لم يعد طراز الجيل الأول يتلقى أي تحديثات أو دعم، وفقًا لتقارير 9to5Google.

ظهر جهاز Chromecast لأول مرة في عام 2013 كجهاز بحجم مفتاح وعد بتقديم تجربة تلفزيون ذكي مقابل 35 دولارًا، وقد فعل ذلك تمامًا.

قامت جوجل Google بترقية أجهزة Chromecast الأولية على مر السنين لمواكبة البث المباشر ولكنها الآن تتركها وراءها إلى الأبد.

في إصدار على مركز معلومات Chromecast، أكدت جوجل Google أن دعم Chromecast (الجيل الأول) قد انتهى، مما يعني أن هذه الأجهزة لم تعد تتلقى تحديثات البرامج أو الأمان، ولا تقدم Google دعمًا تقنيًا لها.

قد يلاحظ المستخدمون تدهورًا في أداء. تم تحديث صفحة دعم Chromecast من جوجل Google مؤخرًا في أبريل، مما يعني أن الإعلان لم يلاحظه أحد لبعض الوقت الآن.

من خلال عدسة جوجل وحدها، كان التراجع الكامل عن جهاز Chromecast الأصلي البالغ من العمر 10 سنوات قادمًا لفترة طويلة.

لقد اهتمت الشركة فقط بأخطاء الجيل الأول ومشكلات الأمان (بدلاً من التحديثات واسعة النطاق) منذ عام 2019. وجاء التحديث الأخير في نوفمبر 2022 وكان الأول منذ ثلاث سنوات.

أصدرت Google أيضًا إصدارات أحدث منذ الجيل الأول، مثل Chromecast بسعر 30 دولارًا مع Google TV (HD) وطراز 50 دولارًا بدقة 4K.

إذا كنت من مستخدمي Chromecast من الجيل الأول المخلص، فإن الشيء الوحيد الذي يجب عليك فعله الآن هو التأكد من ترقيته بالكامل والأمل في الأفضل.