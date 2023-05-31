اكتئاب ما بعد الولادة يصيب الرجال (فيديو)

يعتبر مصطلح " اكتئاب ما بعد الولادة " شائعًا ومعروفًا فيما يتعلق بالنساء، ولكن يجب ألا نغفل حقيقة أن الرجال أيضًا يمكن أن يعانوا من الاكتئاب بعد ولادة الطفل، ويشكل هذا التحدي النفسي تحديًا إضافيًا للرجال الذين يواجهون متطلبات الأبوة الجديدة، وقد يؤثر على صحتهم العقلية والعاطفية وعلى العلاقة مع الشريكة والطفل.

عوامل متعددة في إصابة الرجال بالاكتئاب مع بعد الولادة

وتتسبب عوامل متعددة في إصابة الرجال بالاكتئاب مع بعد الولادة، ومن بينها التغيرات الهرمونية، والضغوط الاجتماعية والمالية، ونقص النوم، والقلق من القدرة على تحمل المسؤولية الجديدة، والضغوط النفسية المرتبطة بتوقعات المجتمع، حيث يمكن أن يشعر الرجال بالعزلة والضعف وعدم القدرة على التعبير عن مشاعرهم، مما يزيد من خطر تطور الاكتئاب.

ولابد أن يفهم الجميع بأن اكتئاب مع بعد الولادة لدى الرجال ليس عارًا ولا ضعفًا، وذلك لأنها حالة نفسية قابلة للتطور والعلاج، ومن أجل التغلب على هذه التحديات، يمكن للرجال اتباع بعض الخطوات الهامة، مثل التحدث مع الشريكة عن المشاعر والتوترات، والبحث عن الدعم العاطفي من أفراد الأسرة أو الأصدقاء المقربين.

طلب المساعدة المهنية إذا استمر اكتئاب بعد الولادة

وينبغي أيضًا أن يولوا اهتمامًا لنمط الحياة الصحي، بما في ذلك النوم الجيد والتغذية السليمة وممارسة الرياضة، وبالإضافة إلى ذلك ينبغي على الرجال طلب المساعدة المهنية إذا استمرت أعراض الاكتئاب وتفاقمت، ويمكن للمشورة النفسية أو العلاج النفسي أن يكونا فعالين في التعامل مع الاكتئاب وتحسين الصحة العقلية.

وعلى المستوى المجتمعي، يتعين تعزيز الوعي بإصابة الرجال بالاكتئاب مع بعد الولادة وإزالة الصورة النمطية للرجال القويين الذين لا يعانون من أي مشاعر سلبية، فلابد أن يقدم المجتمع الدعم والمساعدة للرجال في مواجهة تلك الصعوبات النفسية وتوفير بيئة مشجعة ومفتوحة للتحدث والتعبير عن المشاعر.

لذا فأن إصابة الرجال بالاكتئاب مع بعد الولادة مسألة هامة تستدعي اهتمامنا، ويجب على الرجال أن يدركوا أنه ليسوا وحدهم في تجربتهم وأن هناك دعمًا متاحًا لهم، وعلينا جميعًا كمجتمع أن نعمل معًا لفهم ومعالجة هذه المشكلة وتوفير الدعم اللازم للرجال لتعزيز صحتهم العقلية وعافيتهم العامة بعد الولادة.