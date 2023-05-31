وزير الرياضة يهنئ سيف عيسي لحصوله على برونزية بطولة العالم للتايكوندو

أول ميدالية مصرية..

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللاعب سيف عيسي لاعب المنتخب المصري للتايكوندو في وزن 80 كجم، ببطولة العالم بالعاصمة الأذربيجانية باكو، والتي تُقام خلال الفترة من 29 مايو وحتى 4 يونيو المقبل، وتُشارك مصر في البطولة بـ 12 لاعبا ولاعبة.

وأكد وزير الرياضة، أن دعم القيادة السياسية للرياضة المصرية؛ تجلت في النتائج غير المسبوقة التي يحققها أبطالنا الرياضيون خلال مشاركاتهم في مختلف المنافسات القارية والدولية والأوليمبية والبارالمبية.

وخسر سيف عيسي في نصف النهائي أمام بطل امريكا كارل آلان نيكولاس المصنف الخامس عالمياً بمجموعتين دون رد (٢/٠-١٠/٥)، بنتبجة 2-0 ليحصد البرونزية للمرة الثانية على التوالي بعدما حصدها ببطولة العالم الماضية، وأصبح بطلنا الأوليمبي علي بعد خطوة إضافية تفصله عن التأهل لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024 بأفضلية الكوتا الدولية.

واستطاع عيسى التغلب على منافسه بطل بوركينا فاسو بنتيجة 2-1 ليتأهل إلى قبل نهائي البطولة ضمن وزن -80 كجم ويضمن أول ميدالية مصرية في بطولة العالم .

وكان اللاعب قد تغلب على بطل مالي اسماعيل كوليبالي بنتيجة 2-0 في مباراة دور الـ 16 ليضمن مقعدا ضمن الثمانية الكبار، وفي دور الـ 32 حقق الفوز على بطل أفغانستان فارزارد منصوري.

منافسات البطولة

وتخوض مصر منافسات البطولة ببعثة مكونة من 12 لاعبًا بواقع 6 رجال و6 سيدات، وهم: يوسف عصام (-54 كجم)، ومصطفى فرج (-58 كجم)، واياد بركات (-68 كجم)، ورامي عيسى (-74 كجم)، وسيف عيسى (-80 كجم)، واحمد راوي (-87 كجم).

واللاعبات هن: حبيبة محمد (-46 كجم)، جنى خطاب (-49 كجم)، شهد سامي (-53 كجم)، ونادين عمرو (-57 كجم)، وآيه شحاته (-67 كجم)، وميسون إيهاب (-73 كجم).