أشرف صبحي يهنىء سيف عيسي بتحقيقه برونزية تاريخية لمصر ببطولة العالم

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، بعثة منتخب مصر الوطني للتايكوندو، المشاركة ببطولة العالم بالعاصمة الأذربيجانية باكو، بعد فوز لاعب المنتخب الوطني البطل الأولمبي سيف عيسى بالميدالية البرونزية.

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وتُقام بطولة العالم للتايكوندو بمشاركة منتخب مصر خلال الفترة من 29 مايو وحتى 4 يونيو المقبل ، حيث يمثل بعثة منتخب مصر في بطولة العالم 12 لاعب ولاعبة.

مشوار سيف عيسى في بطولة العالم للتايكوندو

وحقق البطل الأولمبي سيف عيسى الميدالية البرونزية في منافسات وزن تحت 80 كجم، بعد الهزيمة في مباراة تصف النهائي أمام بطل

و كان سيف عيسى قد تأهل إلى ربع النهائي بعد الفوز على بطل مالي في ثمن النهائي بنتيجة 2-1 قبل أن يهزم بطل بوركينا فاسو بنتيجة 2 / 1 في ربع النهائي ويتأهل لنصف النهائي و يضمن ميدالية تاريخية جديدة لمصر بوزن تحت 80 كجم.

إنجاز أولمبي للبطل سيف عيسى

يذكر أن عيسى هو صاحب الميدالية البرونزية لمصر بدورة الألعاب الأولمبية الماضية التي أقيمت في طوكيو عام 2021.

من جانبه قال الدكتور أشرف صبحي للاعبي المنتخب للتايكوندو في رسالته لهم : " الدولة المصرية تقف دومًا خلف أبطالها الرياضيين في مختلف المنافسات الدولية والقارية والعربية، ثقوا بأنفسكم ونتنظر عودتكم بالميداليات ورفع اسم مصر عاليًا وعزف النشيد الوطني".

وأكد الوزير أن دعم القيادة السياسية للرياضة المصرية؛ تجلت في النتائج غير المسبوقة التي يحققها أبطالنا الرياضيون خلال مشاركاتهم في مختلف المنافسات القارية و الدولية والأوليمبية والبارالمبية.

سيف عيسى

وزير الرياضة يهنىء سيف عيسى

كما هنأ الدكتور أشرف صبحي، البطل الأولمبي سيف عيسى لاعب منتخب مصر للتايكوندو بفوزه ببرونزية بطولة العالم للتايكوندو وزن -80 كجم .

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أحمد الراوي يفوز يتأهل لربع نهائي بطولة العالم للتايكوندو

وكان اللاعب أحمد الراوي لاعب منتخب مصر للتايكوندو، قد تأهل لربع نهائي بطولة العالم ، بعدما تمكن من الفوز على بطل كندا بنتيجة 2-1 بمنافسات وزن تحت 87 كجم ليواصل مشواره بالبطولة و يتأهل لدور الثمانية.

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