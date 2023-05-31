ضبط 18 طن قمح قبل بيعه في السوق السوداء بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، بإحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلي بالتنسيق مع مديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء والرقابة على الصادرات للتأكد من انتظام عملية استلام القمح المحلي من المزارعين تزامنًا مع موسم حصاد القمح بالمحافظة باعتباره سلعة استراتيجيه ويمثل الأمن الغذائي للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، بتشديد الرقابة على توريد القمح المحلي للشون المخصصة لذلك لموسم حصاد عام 2023.

وتم تشكيل حملة مكبرة من الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة محمد سعد مديرعام الرقابة التموينية، وبمشاركة محمود جبر كبير المفتشين بالمديرية، وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من القمح المحلي لموسم حصاد عام 2023 قدرها 18 طن 480 كجم وتم تحرير محضر بالواقهة قيد تحت رقم 6393 لسنة 2023 جنح مركز شرطة الإبراهيمية ضد “م. أ. أ. ب” صاحب مخزن قمح بناحية الإبراهيمية.