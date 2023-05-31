158 % نمواً في أرباح بنك ABC مصر في الربع الأول من 2023 

بعد نجاح الاندماج القانوني أوائل العام

شهدت نتائج أعمال بنك ABC-مصر نمواً ملحوظاً في الربع الأول من عام 2023 حيث حقق البنك صافي أرباح بلغت 324.4 مليون جنيه مصري عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية فى 31 مارس 2023 بنسبة نمو 158% مقارنة بالربع الأول من عام 2022 لمجموع البنكين (بنك بلوم وبنك ABC) كل على حدة.

إجمالي الأصول للبنك مبلغ 68.6 مليار جنيه مصري في 31 مارس 2023

وبلغ اجمالي الأصول 68.6 مليار جنيه مصري وبلغ اجمالي محفظة القروض الممنوحة للعملاء والبنوك 22 مليار جنيه مصري كما بلغ اجمالي ودائع العملاء 59.8 مليار جنيه مصري. كما بلغ صافي إيرادات النشاط 917.3 مليون جنيه مصري عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية فى 31 مارس 2023 .

زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع 1.3 مليار جنيه

ومن ناحية أخرى، يجري اتخاد الإجراءات اللازمة لزيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع بمبلغ 1.3 مليار جنيه مصري ليصبح 5 مليارات جنيه مصري بدلاً من 3.7 مليار جم .

نمو ملحوظ في جميع مؤشرات الأداء

من ناحيته، صرح عمرو ثروت العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك ABC - مصر قائلا " تعد نتائج اعمال الربع الأول من 2023 والتي أظهرت نمواً ملحوظاً في جميع مؤشرات الأداء، انعكاساً حقيقياً لنجاح استراتيجية بنك ABC مصر والتي تتمحور حول ثلاثة أهداف أولها تحقيق أداء مالي قوي من خلال العمل على تنوع محفظة البنك وثانياً تعزيز جهوده في التوسع في السوق المصري والذي يوفر بدوره مجموعة متنوعة من الفرص الواعدة لتأسيس بنك حديث يتمتع بشبكة دولية قوية هذا بالإضافة إلى التركيز على تقديم أحدث الخدمات المصرفية الرقمية التي تلائم الشرائح المختلفة من العملاء وتحقق رضاهم".

وأضاف ثروت " نحن نمضي بخطى ثابتة نحو تقديم تجربة مصرفية عالمية الى السوق المصرية بخبرات مالية وكفاءات ادارية تعمل وفقاً لأعلى معايير الجودة وذلك استناداً إلى الرؤية الطموحة لمجموعه بنك ABC ثاني أكبر مجموعة مالية بالبحرين وعلى صلابة أداءها المالي وتطورها في مجال التحول الرقمي وتواجدها الدولي في أكثر من سوق مصرفي حول العالم."

وتجدر الإشارة إلى أن نجاح الاندماج القانوني في أوائل العام يعد دليلاً راسخاً على ثقة المساهمين بالقطاع المصرفي المصري حيث ساهم في زيادة الحصة السوقية لبنك ABC مصر بواقع ثلاثة أضعاف ورفع إجمالي الأصول إلى 67 مليار جنيه مصري، كما أنه أدى إلى جمع أفضل الخدمات مدعوماً بشبكة أكبر من الفروع وأجهزة الصراف الآلي. كما سيتم تقديم المزيد من الخدمات الرقمية المبتكرة وحلول الدفع الرائدة التي توفرها شركة الخدمات المالية العربية (AFS) التابعة للمجموعة.