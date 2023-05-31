بني سويف: انتظام سير العمل فى الموجة الـــ 21 لإزالة التعديات         

أكد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـــ 21 لإزالة التعديات الجاري تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة، التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة والذي تضمن الإشارة إلى أنه قد تم أمس إزالة 13 حالة تعد على مساحة 1645 ألف متر أراض تابعة لحماية النيل ليصل إجمالي ما تم إزالته إلى 72 حالة 67 حالة تعد مباني + 5 حالات زراعات وذلك منذ انطلاق المرحلة السبت الماضي وحتى صباح اليوم

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 29 أبريل الماضي إلى 19مايو الجاري وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها 402 حالة تعد مبانى وزراعات وتستكمل بالمرحلة الثانية التي يتم تنفيذها بداية من 27 مايو الجاري وحتى 16 يونيو المقبل لتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل



