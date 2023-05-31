موعد التقديم في وظائف الهيئة السعودية للبيانات 

برزت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، على محركات البحث بموقع “جوجل” بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، بعدما أعلنت عن طرح أكثر من 60 وظيفة، من حملة الدبلوم فأعلى، عبر موقعه الإلكتروني "بوابة التوظيف".

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

التخصصات المطلوبة في وظائف الهيئة السعودية للبيانات

وأوضحت إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، أن هناك عدد من التخصصات الشاغرة، والتي يمكن التقديم عليها، وجاءت كالتالي:

محلل نظم.

مهندس مراكز بيانات.

أخصائي تنفيذ أنظمة الحوسبة السحابية.

أخصائي إدارة الخدمات التقنية.

أخصائي تنفيذ تطبيقات الحوسبة السحابية.

أخصائي عمليات التخزين والنسخ الاحتياطي للحوسبة السحابية.

أخصائي إدارة صلاحيات الوصول.

أخصائي تشغيل منصة الحوسبة السحابية.

مدير عام للتميز الحوسبة.

مستشار تخزين الحاسبات.

خبير أنظمة أتمته الأنظمة المركزية.

خبير النسخ الاحتياطي.

أخصائي تشغيل خدمات الحوسبة السحابية.

أخصائي تشغيل شبكات الحوسبة السحابية.

أخصائي تشغيل حساب الحوسبة السحابية.

أخصائي الدمج للحوسبة السحابية.

استشاري تخزين الحاسب المركزي.

خبير مراقبة أداء وتقارير الأنظمة المركزية.

مهندس أول خوادم مادية.

مهندس أول أنظمة تشغيل لينكس.

مهندس أنظمة أول.

مهندس شبكات أول.

فني شبكات.

مستشار البيئة الافتراضية.

خبير شبكات النظام المركزي.

أخصائي تكامل أول.

أخصائي الدمج للحوسبة السحابية.

مدير مشروع.

أخصائي تطوير خدمات الحوسبة السحابية.

أخصائي تشغيل حساب الحوسبة السحابية.

فني تشغيل وصيانة.

فني مراكز بيانات.

مهندس خوادم مادية.

مهندس اختبار.

مهندس تقنية مراقبة سلامة الملفات.

مستشار حوكمة الوصول والهوية.

أخصائي أول إدارة الحلول.

مستشار حوكمة ومخاطر.

مستشار حماية وخصوصية بيانات.

مهندس تكنولوجي.

مشغل الأنظمة المركزية.

مهندس عمليات الشبكات والأمن.

مهندس شبكات وامن معلومات أول.

خبير برامج وسيطة.

مستشار التخزين.

أخصائي تصميم هيكلة السحابة أول.

مهندس عمليات نظام لينوكس.

مستشار.

مهندس حاسب ألي.

قائد الفريق الفني للأنظمة المركزية.

مهندس كهرباء.

مستشار شبكات النظام المركزي.

مستشار قواعد بيانات.

كبير هيكلة وتصميم التطبيقات.

أخصائي إدارة الخدمات التقنية.

خبير أنظمة تشغيل الأنظمة المركزية.

فني شبكات.

مهندس نظم أول.

مستشار تشغيل الأنظمة المركزية.

مهندس نظم.

مهندس شبكات.

استشاري التخزين المركزي.

مهندس شبكات.

موعد التقديم في وظائف الهيئة السعودية للبيانات

ونوهت إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، أن التقديم متاح حاليًا اعتبارًا من اليوم الأربعاء، الموافق 31 مايو الجاري، وحتى استكمال العدد المطلوب.

رابط التقديم على وظائف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

ويمكن التقديم على وظائف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، من خلال الرابط التالي: (اضغط هنــــــــــــــا).