محافظ الشرقية: إنتظام توريد القمح للشون والصوامع

وتوريد 502917 طن حتى اليوم..

ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدور الذي تقوم به مديرية التموين في متابعة عملية توريد محصول القمح مع المزارعين علي مستوي المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين، موجها الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.

ومن جانبها أشارت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، إلى أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٢٧٨٧ طن و٤٨٧ كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٠٢٩١٧ طن و ٠٣٤ كيلو قمح مشيرة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لإستقبال الأقماح المحلية.

وأوضحت وكيلة وزارة التموين إلي أنه يحظر شراء أية كميات من أقماح الديورم المحلية موسم حصاد ٢٠٢٣ إلا بنـاءً على طلب كتابى وموافقة وزير التموين والتجارة الداخلية على ذلك، ويجب أن يتضمن هذا الطلب على الأخص البيانات الآتية:

الكمية المستهدف شراؤها.

الغرض من الإستخدام.

أماكن استلام الأقماح.

اسم المطحن المخصص لطحن تلك الكمية مـن الأقمـاح وعنوانـه ويرفـق بالطلب صورة من رخصة المطحن السارية.

وشدد محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.