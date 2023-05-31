معاقبة متهم بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة الإتجار بالحشيش المخدر بالمراغة

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، حكمها بمعاقبة المتهم "ع . ع . ف" عامل، يقيم بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، بتهمة بالإتجار في جوهر الحشيش المخدر بدائرة المركز .



صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم، وسامر ذو الفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم .



تعود أحداث الواقعة إلى بداية عام 2023، عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة، تفيد قيام المتهم بالإتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي على نطاق واسع وترويج بضاعته على المتعاطين وراغبى الشراء .

وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع جوهر الحشيش المخدر كانت معدة للبيع .

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره.



وفي سياق متصل أصدرت محكمة الجنايات بمحافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم، وسامر ذو الفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم، حكمها بمعاقبة المتهم "هـ . ف . ك" عاطل، يقيم بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة بدائرة المركز .

احداث القضية تعود إلى عام 2023م، عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة، مفادها قيام المتهم بالإتجار بالمواد المخدرة، متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي على نطاق واسع، وترويج بضاعته على المتعاطين وراغبى الشراء، وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو المخدر كانت معدة للبيع، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم .