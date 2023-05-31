ميار شريف تخسر أمام بطلة روسيا وتودع رولان جاروس من الدور الثاني

ودعت نجمة التنس المصرية، ميار شريف منافسات بطولة رولان جاروس للتنس ثاني بطولات الجراند سلام، والتي تقام خلال الفترة من 22 مايو الجاري إلى 11 يونيو المقبل، بعد الهزيمة أمام بطلة روسيا في الدور الثاني بالبطولة.

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خسرت ميار شريف أمام البطلة الروسية أنستاسيا بوتابوفا في مباراة الدور الدور الثاني ببطولة رولان جاروس، بنتيجة 2/1.

ميار شريف تفوز بالمجموعة الأولى:

فشلت ميار شريف في الحفاظ على تقدمها والفوز بالمباراة، بعدما نجحت في الفوز بالمجموعة الأولى بنتيجة 6/3 قبل أن تخسر في مجموعتين بنتيجة 6/4 و6/1.

ميار شريف تودع بطولة رولان جاروس:

بهذه النتيجة تودع ميار منافسات الفردي فيما يتبقى لها منافسات الزوجي التي تقام غدًا مع السلوفينية تامارا زيدانسك.

تمكنت البطلة المصرية ميار شريف من الفوز في مباراة الدور الأول، على الأمريكية ماديسون برينجل بنتيجة 2/0 بواقع: 6/3، 6/1.

التصنيف العالمي:

حققت نجمة التنس المصرية ميار شريف فوزًا مهمًّا و مستحقًا على الأمريكية ماديسون برينجل ضمن منافسات الدور الأول من بطولة رولان جاروس "فرنسا المفتوحة" ثاني البطولات الأربع الكبرى في التنس "جراند سلام".

رغم الخروج من بطولة رولان جاروس من الدور الثاني، إلا أن البطلة المصرية ميار شريف تواصل تألقها اللافت في كبرى البطولات العالمية من أجل كتابة تاريخ جديد للتنس المصري في أكبر وأهم المنافسات العالمية.

تقدمت النجمة المصرية ميار شريف ذات الـ27 عامًا إلى المركز 43 فى التصنيف الدولي للاعبات التنس المحترفات وذلك للمرة الأولى في مشوارها مع اللعبة البيضاء.

نجحت النجمة المصرية ميار شريف فى القفز 16 مركزًا دفعة واحدة من 59 إلى 43 عالميًّا بعد نتائجها المميزة في بطولة مدريد ماسترز الأخيرة وبلوغها للمرة الأولى دور الثمانية.

جدير بالذكر أن البطلة المصرية ميار احتلت المركز 44 عالميًّا في العام الماضي 2022 قبل تعرضها للإصابة في بطولة رولان جاروس وغيابها عن الملاعب لتتراجع للترتيب 66 مع نهاية العام ذاته.