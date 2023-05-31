رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يستقبل وفدًا لجنة قطاع التعليم العالي

استقبل الدكتور محمد محمود خضر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، وفدًا من لجنة قطاع التعليم العالي ضم الدكتور جمال الدين محمد نصر أستاذ الهندسة الزراعية بجامعه القاهرة، وعضو لجنة التخطيط بلجنة قطاع التعليم التكنولوجي بالمجلس الأعلي للجامعات، والدكتور كامل عبدالسلام عطية أستاذ هندسة السيارات والجرارات بهندسة المطرية، وعضو لجنة قطاع التعليم التكنولوجي بالمجلس الأعلي للجامعات.

حضر اللقاء الدكتور جان هنري حنا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على عبدالتواب عميد الكلية المصرية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، ومصطفى حسن متولي أمين عام الجامعة ومنسقو البرامج الدراسية.

خلال الزيارة شهدت اللجنة عرضًا تفصيليًا لإمكانيات جامعة بني سويف التكنولوجية قدَّمه رئيس الجامعة تضمن شرحًا للبرامج الدراسية التي تقدمها الجامعة والمعامل التكنولوجية الدراسية الموجودة بها والبروتوكولات الموقعة مع المؤسسات الصناعية والهيئات والجهات المختلفة، وخطة الجامعة المستقبلية بالإضافة إلى عرض خطة الجامعة المستقبلية التي تتضمن إمكانية التوسع في البرامج الدراسية والإنشاءات والمباني الجديدة، كما تفقدت اللجنة المعامل الدراسية والمكتبات وقاعات التدريس للوقوف على سير العملية التعليمية.

أبدي الدكتور خضر سعادته بهذه الزيارة مؤكدًا أنها تأتى فى اطار حرص الجامعة على توفير نظام تعليمي يتوافق مع الأسس العالمية للتعليم التكنولوجي، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم والتعلم معايير الجودة من خلال، تطوير الموارد ودعم الطلاب والمشاركة الطلابية واستحداث البرامج التعليمية وتصميم البرامج، وتقويم نواتج التعلم والتدريس والتدريب والمشاركة المجتمعية وتنمية البيئة، مؤكدًا سعي الجامعة إلى الارتقاء والتميز وتعزيز دورها التعليمي والبحثي والوصول إلى مكانة رائدة في مجال التعليم التكنولوجي.

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