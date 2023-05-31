محاضرات علمية وورش حكي للأطفال بفرع ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل المدير العام للفرع عددًا من الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية، بالمكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة.

جاء ذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وتحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لميس الشرنوبي.

خلال ذلك عقد قسم الثقافة العامة بمكتبة الفيوم العامة محاضرة بعنوان: " تنمية مهارات التركيز والانتباه"حاضرتها مروة محمود، بدأت خلالها بالتأكيد على أهمية مهارة التركيز والانتباه، وأنها من الممارسات المهمة جدًّا للطفل، موضحة أن الانتباه هو بداية تكوين مدركات عقلية الطفل، وذلك يمكن أن يكون بأدوات وألعاب تعليمية تتناسب مع السن والمرحلة العمرية للطفل، مع شرح أهم عناصر التركيز وتوضيح كيفية تجنب عوامل التشتت للوصول الى أكبر درجة من التركيز، هذا إلى جانب تنفيذ عددٍ من المسابقات الترفيهية والفوازير إدارتها عبير ناجي، بالإضافة إلي ورشة حكي بفرع ثقافة الفيوم، بعنوان: "الخليفة عمر بن عبدالعزيز" بقلم: سميح عاطف أدارتها نجوى أحمد، وتحكي القصة أنه تميز عهد خلافة "عمر بن عبدالعزيز" بعدد من المميزات منها العدلُ والمساواة، وردُّ المظالم التي كان أسلافه من بني أمية قد ارتكبوها، وعزلُ جميع الولاة الظالمين وتم معاقبتُهم، كما أعاد العمل بالشورى، ولذلك عدّه كثير من العلماء خامس الخلفاء الراشدين.

في سياق متصل نفذت مكتبة الطفل ورشة حكي بعنوان: "سيدنا عيسى عليه السلام"، بقلم عبد السلام بدوى أدارتها رضا محمد، وتحكى القصة بأن عيسى عليه السلام ولدته مريم بنت عمران، وتعتبر ولادته معجزة، إذْ إنها حملت به وهي عذراء من دون تدخل إنسان، بأمر من الله، بالإضافة الي ورشة رسم للأطفال وقام الأطفال خلالها برسم بعض الرسومات المختلفة مثل الأرنب والسمكة وغيرها نفذتها نعمة شعبان.

دورات تدريبية لتعليم الرسم ضمن النشاط الصيفي بالفيوم :

نظمت مكتبة الطفل والشباب بسنورس، أولى دورات تعليم الرسم ضمن النشاط الصيفي للمكتبة تحدثت خلالها جنا ناصر، وسط حضور جماهيري كبير من جميع الأعمار، وكانت أولي هذه الدورات هي تعليم اساسيات الرسم.

نظمت مكتبة الطفل والشباب بطامية محاضرة جديدة من محاضرات التعريف بالماث الذهني "الإيجي ماث" بالمسرح المكشوف وقامت بتنفيذها عثمان أبوعميرة وكيل مدرسة طامية الإعدادية بنات، والمدرب المعتمد لبرنامج الإيجي ماث من جامعة عين شمس، بالإضافة إلى تنفيذ جلسة حوارية بمكتبة منية الحيط الفرعية بمركز إطسا مع رواد المكتبة حول عالم الحيوان أدارها ياسر عبدالرحمن.

عقد قسم التمكين الثقافي بفرع ثقافة الفيوم محاضرة بعنوان: "أسرار الوصول للنجاح"، بجمعية إذا الحياة لأطفال بلا مأوى حاضرها محمد صالح، بالإضافة الي ورشة فنية لقسم الجمعيات بفرع ثقافة الفيوم نفذتها أماني عبدالتواب.