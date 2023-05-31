تجهيز 14 استراحة لامتحانات الثانوية العامة ببنى سويف

تجهيز استراحات المراقبين والملاحظين فى امتحانات الثانوية العامة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسؤولى التعليم الإجراءات التي تقوم بها المديرية لتجهيز استراحات المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان استعدادًا لعقد امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، والتي من المقرر أن تبدأ في 12 يونيو المقبل وتستمر على مدار شهر كامل، لتختتم 13 يوليو 2023 حيث يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان نحو 18 ألف طالب وطالبة موزعين على 50 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأكد وكيل تعليم بنى سويف محمد عبد التواب، أنه تم تجهيز 14 استراحة على مستوى المحافظة ودعمها بكافة مستلزمات الإعاشة والاستضافة وكافة التجهيزات المطلوبة،للتيسير على الملاحظين والمراقبين أثناء فترة الامتحان مؤكداً على تنفيذ توجيهات المحافظ باستمرارتقديم كل التيسيرات المطلوبة التي من شانها توفير المناخ الملائم والراحة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات.

ونوه وكيل التعليم عن زيارته اليوم لبعض استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية ورافقها خلالها أحمد عزت مدير إدارة تعليم بني سويف عادل حمودة مدير الإحصاء ومسؤول الاستراحات والتي شملت الاستراحات المتواجدة في مدارس الخيرية الابتدائية والحرية والأقباط حيث اطمأن على توافر كل الاحتياجات والخدمات المقدمة للمشاركين في الامتحانات والتأكيد على ضمان استمرارها طوال فترة تواجدهم ببني سويف.

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف قد ناقش مع وكيل وزارة التربية والتعليم الترتيبات و الاستعدادات الخاصة بعقد امتحان الدور الأول لطلاب الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023 والتي تعقد على مدار شهر كامل بداية من 12 يونيو المقبل وحتى 13 يوليو 2023 حيث يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان نحو 18 ألف طالباً وطالبة موزعين على 50 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأكد محافظ بني سويف على مراجعة كل التجهيزات بمقار اللجان وإعدادها لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين وتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كل احتياجاتهم وكذا تأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتأمينهم في الذهاب والعودة وتوفير كل احتياجاتهم، وكذلك الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابات لتأمين وصولها.

ووجه المحافظ بالتنسيق والتواصل الدائم بين غرفة عمليات المديرية والغرفة الرئيسية بديوان عام المحافظة والغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم، وغرف العمليات الفرعية بإدارات التعليم والوحدات المحلية، لتلقى أية بلاغات عن سير الامتحانات بالمدارس على مستوى المحافظة، والعمل على سرعة حلها بهدف خروج المحافظة بالشكل اللائق بها، مكلفًا رؤساء المدن بضرورة المتابعة على مدار الساعة والتأكد من توافر جميع التيسيرات اللازمة، والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بتأمين اللجان ومنظومة الامتحانات، مع تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ومنع الإشغالات، وذلك لتوفير الهدوء بمحيط لجان الامتحانات.

من جهته أوضح محمد عبد التواب وكيل الوزارة إلى الاجتماع الموسع الذي عقده بحضور الدكتور ربيع محمد أمين مدير عام الخدمات التربوية عمر سيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية ومديري ووكلاء الإدارات ومسؤول الأمن بالمديرية والتوجيه المالي والإداري ومسؤول الاستراحات، حيث تم التأكيد على أهمية تكاتف الجهود المبذولة والتي تسهم في حسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة لأبنائنا الطلاب مؤكدا على دورهم في تحقيق انضباط وتذليل كل المعوقات من خلال تحديد الواجبات والمسؤوليات والالتزام بتنفيذ الآليات والإجراءات الهامة،والالتزام بالمتابعة المستمرة من كافة أفراد المنظومة استعدادا للامتحانات

وأضاف وكيل التعليم أن إجمالي الطلبة المتقدمين للامتحان يبلغ 17 ألفا و951 طالباً وطالبة منهم 11 ألف و77 بعلمي علوم و2073 علمي رياضيات و4801 بالشعبة الأدبية حيث تبدأ الامتحانات 12 يونيو المقبل بالمواد التي لاتضاف للمجموع وذلك على مدار يومين ولكل الشُعب وتشمل مواد التربية الدينية والوطنية يوم الإثنين والإحصاء والاقتصاد يوم الثلاثاء على أن تبدأ امتحانات المواد الأساسية يوم الأحد 18 يونيو بمادة اللغة العربية ثم تستكمل وفق الجدول المعلن حتى يوم الأحد 25 يونيو قبل أن تتوقف بمناسبة عطلة عيد الأضحى المبارك على أن تستأنف يوم الأحد 2 يوليو لتختتم يوم الخميس 13 يوليو

وتابع وكيل التعليم مستعرضاً الآليات والإجراءات التي اتخذتها المديرية استعدادا لامتحانات الثانوية العامة موضحاً أنه قد تم الانتهاء من تجهيز مركز توزيع الاسئلة والتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية لتأمين المركز وتأمين وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان ، وكذلك تجميع أوراق الإجابة حتى تسليمها إلى لجان النظام والمراقبة، بجانب التنسيق مع مديرية الصحة بتوفير طبيب أو زائرة صحية لمتابعة الحالة الصحية للطلبة أثناء الامتحان علاوة على التنسيق مع الكهرباء لعدم انقطاع التيار فترة أداء الطلاب الامتحان فضلا عن مراجعة الترتيبات الخاصة بتجهيز الاستراحات وعددها 14 استراحة على مستوى المحافظة لاستقبال رؤساء اللجان والملاحظين والتوجيه بتذليل كل العقبات التي قد تواجه المعلمين خلال فترة الامتحانات بجانب تكليف مسؤول الشؤون المالية والإدارية والمخازن بتوفير كل احتياجات اللجان.