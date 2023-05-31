تزامنًا مع اليوم العالمي.. صحة الشرقية تناشد المواطنين بالإقلاع عن التدخين

ناشد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وبالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة التدخين.

الشباب والمواطنين عامة؛ والمدخنين والمرضى خاصة بمحافظة الشرقية، بالإقلاع عن التبغ والتدخين، من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم وسلامة مجتمعاتهم، وحماية الأطفال والنساء والشباب والرجال من مختلف الأعمار والفئات.

وأشار إلى أن التدخين يشكل خطراً حقيقياً، على صحة وسلامة كل من المدخنين وغير المدخنين، الذين يتعرضون لدخان التبغ الغير مباشر، المعروف "بالتدخين السلبي"، المتسبب في مخاطر صحية خطيرة، سواء على حياة الأفراد، أو على النواحي الاقتصادية للأسر، والمجتمعات معاً، أو حتى على الثروات الحرجية والمحاصيل الزراعية، التي تتعرض للحرائق بفعل لفافة تبغ يلقيها عابث، ولتفعيل إجراءات المكافحة، والسيطرة على هذا الوباء الخطير، مع تبني أنماط حياة صحية خالية من التدخين، من أجل خفض نسبة حالات الوفيات الناجمة من أمراض متعلقة بالتبغ والتدخين بشكل أو بآخر.

أشار محمود عبدالفتاح محمد مدير المكتب الإعلامي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، إلى أن منظمة الصحة العالمية، خصصت يوم ٣١ مايو من كل عام، للاحتفال سنوياً باليوم العالمي للامتناع عن التدخين، ومكافحة التبغ، وإبراز المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي التبغ، والدعوة إلى وضع سياسات فعالة للحد من استهلاكه.

وكذلك المساهمة في حماية الأجيال الحالية والمقبلة، من هذه العواقب الصحية المدمرة، ورفع وعى المواطنين حول العالم، بالتأثير الصحي والاجتماعي والاقتصادي والبيئي للمجتمعات، الناتج من تعاطي التبغ والتعرض لدخانه، والعمل على تكثيف الجهود العالمية للمكافحة والقضاء على الأمراض بكل أنحاء العالم، وحث ملايين الأفراد في العالم أجمع، بالإقلاع عن التبغ والتدخين، ورفع الوعي بأهمية ذلك، باعتبارها عاملاً أساسياً في وقاية كل المواطنين والشعوب بالعالم من الأمراض، حفاظاً على أرواحهم وأرواح المحيطين بهم.