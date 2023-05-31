كنزى الأولى على الشهادة الإعدادية سر نجاحى "الالتزام وعلاقتى مع ربنا"

"النجاح هو أسمى شيء في الوجود، الفرحة المنتظرة بعد تعب وسهر وشقى" فاجتهدت الطالبة كنزى محمد صبرى الحاصلة على الدرجات النهائية بالشهادة الإعدادية بمدرسة فيوتشر الخاصة لغات.

وأكدت الطالبة إننى أهدى نجاحى لوالدى هم سر تفوقى دائما فى دراستى لتشجيعهم لى دائما وخلق لى جو عائلى هادى ومشجع على الدراسة وكنت دائما هدفى هو أن أكون من الأوائل لأسعد والدى وأحقق لهم حلهم وأيضا حلمى أن أكون طبيبة.

وأضافت " كنزى " أن أول خطوات النجاح هو علاقتك بربنا أنها تكون كويسه وتعمل اللى عليك والباقى على الله لأن الله لم يضع مجهود أحد.

وأشارت " كنزى " أنها كانت تأخذ دروس خصوصية بجانت المدرسة ولكن للأسف كانت مادة الدراسات هى اصعب مادة لهم وأيضا كان الامتحان صعب جدا ولكن التوفيق كان من عند ربنا رغم كل الصعوبات التى مرت معى.

وأهم شيء أنصح بيه كل طالب أن التفوق والالتزام هم سر النجاح ويلزم علينا أن نتعب لكى نشعر بسعادة نجاحنا.