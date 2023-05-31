فودافون مصر تستعرض دور التكنولوجيا المالية في تعزيز الاستدامة

شارك أسامة عباس رئيس قسم الخدمات المالية بشركة فودافون مصر في حلقة نقاشية تحت عنوان "دور التكنولوجيا المالية في تعزيز الاستدامة والتمويل الأخضر" بحضور رشا نجم، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي للتكنولوجيا المالية والابتكار، والتي أقيمت على هامش فعاليات استضافة مصر لمؤتمر الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي 2023 بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو الجاري.

ناقشت الجلسة دور التكنولوجيا المالية في إعادة تشكيل القطاع المالي على نطاق عالمي، من خلال تغيير طرق الدفع والإقراض والاستثمار، وكيف يمكن أن تؤثر التكنولوجيا المالية على الأولويات الاستراتيجية للدول النامية، وتساعدها على تحقيق المزيد من عمليات التنمية.

استهل "عباس" كلمته بالإشارة إلى أهمية التكنولوجيا المالية والدفع الإلكتروني في تحقيق مبادئ التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، في بناء مجتمع رقمي مستدام من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن في مختلف مجالات الحياة، مع ضمان تحقيق الشمول المالي ليستفيد منه الجميع، ولفت إلى دور التقنيات المالية الرقمية في تحقيق التنمية المستدامة، لما لها من دور بارز في تقليل الانبعاثات الكربونية والحد من الانبعاثات الناتجة عن عمليات القطاع المالي.

استعرض في كلمته التوسع الهائل الذي شهدته مصر خلال الفترة الماضية في مجال المدفوعات الرقمية، ووسائل الدفع الإلكتروني خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى نجاحها في جذب رؤوس الأموال وتحقيق عوائد مرتفعة، كما أشاد بقصص النجاح المبهرة لمجموعة "فوداكوم"، وتجارب كل من مصر، موزمبيق وكينيا في مجال التنمية المستدامة والطاقة المتجددة والدفع الالكتروني بشكل خاص.

أشار إلى الدور الكبير الذي لعبته شركة فودافون مصر في دعم التكنولوجيا المالية، من خلال مجموعة متنوعة من الخدمات المالية، والمدفوعات الإلكترونية التي تقدمها لملايين العملاء، بالإضافة إلى إبرام العديد من الشراكات المختلفة لدعم التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات بهدف خلق بيئة مدفوعات رقمية سريعة وآمنة لتسهيل مهام المواطن اليومية.

تسعى فودافون أيضًا إلى رفع وعي المستخدمين بوسائل الدفع الإلكتروني، وتعزيز أنظمة الدفع الإلكتروني لدمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المالي.