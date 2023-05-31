عودة ديمبلي لقائمة منتخب فرنسا لتصفيات أمم أوروبا

ديمبلي

يستعد منتخب فرنسا لمواجهة جبل طارق واليونان في يومي 16 و19 يونيو المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".



وأفتتح منتخب فرنسا مشواره في التصفيات الأوروبية بإنتصارين على هولندا بنتيجة رباعية نظيفة، وإيرلندا بهدف نظيف.



وأستقر ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا على عودة عثمان ديمبلي لاعب برشلونة وكريستوف نكونكو لاعب لايبزيج، بعد غيابهما عن معسكر مارس الماضي، بسبب الإصابة، فيما يتواجد فيرلان ميندي الظهير الأيسر لفريق ريال مدريد بعد غياب طويل.



قائمة منتخب فرنسا لمعسكر يونيو، والذي ضم 23 لاعبا:



في حراس المرمى: ألفونس أريولا حارس المرمى وست هام، ومايك مينان (ميلان) وبريس سامبا (لانس).



في خط الدفاع: أكسل ديساسي (موناكو)، ويسلي فوفانا (تشيلسي)، ثيو هيرنانديز (ميلان)، إبراهيما كوناتي (ليفربول)، جول كوندي (برشلونة)، فيرلاند ميندي (ريال مدريد)، بنجامين بافارد ودايوت أوبيكانو (بايرن ميونيخ).



في خط الوسط: إدواردو كامافينجا وأوريلين تشواميني (ريال مدريد)، يوسف فوفانا (موناكو)، أدريان رابيو (يوفنتوس)، أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد).



في خط الهجوم: كينجسلي كومان (بايرن ميونيخ)، عثمان ديمبيلي (برشلونة)، أوليفييه جيرو (ميلان)، ماركوس تورام (بوروسيا مونشنجلادباخ)، راندال كولو مواني (فرانكفورت)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، كريستوفر نكونكو (لايبزيج).

مبابي يتجاوز بنزيما ويقترب من صدارة هدافي منتخب فرنسا



تجاوز كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان، مواطنه كريم بنزيما من حيث عدد الأهداف مع المنتخب الفرنسي بعد هدفيه أمام هولندا في تصفيات اليورو.

ووصل كيليان مبابي إلى الهدف رقم 38 بقميص المنتخب الفرنسي، ليحتل المركز الخامس بقائمة الهدافيين التاريخيين للديوك متجاوزًا كريم بنزيما صاحب الـ 37 هدف.

ويفصل كيليان مبابي 15 هدفا عن أوليفيه جيرو متصدر قائمة هدافي منتخب فرنسا صاحب الرقم القياسي بـ 53 هدفًا.

وتضم قائمة هدافي فرنسا جيرو 53 هدف، هنري 51 هدف، غريزمان 43 هدف، بلاتيني 41 هدف، مبابي 38 هدف، بنزيما 37 هدف.



اكتسح منتخب فرنسا نظيره الهولندي بنتيجة رباعية نظيفة، في المواجهة التي جمعت بينهما في شهر مارس الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم اوروبا 2024.