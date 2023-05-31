رئيس اتحاد جدة

أعتذر أنمار الحائلي رئيس اتحاد جدة، لجماهير ناديه بعد عدم حصول اعداد كبيرة على تذاكر مباراة الفريق أمام الطائي المقرر لها اليوم الأربعاء في الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.



وتوج اتحاد جدة بلقب الدوري السعودي، بعد غياب 14 عاما، ونجح اتحاد جدة في حصده لقب الدوري للمرة التاسعة في تاريخه بشكل رسمي، عقب انتصاره على الفيحاء في الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري السعودي.



رئيس اتحاد جدة يعتذر لجماهيره بسبب أزمة التذاكر



نشر أنمار الحائلي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "أعرف وأنا أكتب هذه التغريدة أنه مهما أقول أو أبرّر لن يكون الأمر مقنعاً لعاشق يريد مشاركة عشقه فرحة الإنجاز".



وواصل: "ولكن الواقع أن حجم استيعاب ملعب الجوهرة الكبير لم يكن كافيًا لاحتضان الأعداد الضخمة من المحبين الراغبين بالحضور والمشاركة في تتويج فريقهم.. لذلك لا أملك إلا الاعتذار لكم".



وشهدت عمليات بيع تذاكر مباراة اتحاد جدة والطائي إقبالا كيبرا منذ الساعات الأولى لطرح التذاكر، ولم تمنع أسعار التذاكر المرتفعة للغاية، الجماهير من شراءها.



ويعتلي فريق اتحاد جدة مسابقة الدوري السعودي، ويملك في رصيده 69 خلفه النصر برصيد 64 نقطة في الوصافة.



ويعتلي اتحاد جدة ترتيب الدوري السعودي ويملك 69 نقطة خلال 29 مباراة بينما يحتل الطائي المركز الثامن برصيد 34 نقطة، ويسعى من أجل التواجد في المركز السابع بالدوري.



أصبحت مشاركة الدولي المصري أحمد حجازي قائد اتحاد جدة غير مؤكدة أمام نظيره الطائي، اليوم الأربعاء في ختام مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، في مدينة جدة.



وصعد فريق اتحاد جدة بشكل رسمي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023 المقامة في السعودية، بعدما توج بلقب الدوري السعودي للمحترفين.



أسدلت رابطة الدوري السعودي للمحترفين الستار عن النسخة الجديدة من كأس الدوري، التي سيستلمها فريق اتحاد جدة مساء اليوم الأربعاء عقب نهائي مباراته مع الطائي.



وكشف الحساب الرسمي للرابطة على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، الشكل الجديد لكأس بطولة الدوري، التي ستجوب مناطق مدينة جدة التاريخية، قبل الاستقرار في ملعب اللقاء.



ونجح اتحاد جدة في حصده لقب الدوري للمرة التاسعة في تاريخه بشكل رسمي، عقب انتصاره على الفيحاء في الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري السعودي.



وكان آخر لقب حصده فريق الاتحاد في النسخة الأولى من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2008-2009.



ويعتلي فريق اتحاد جدة مسابقة الدوري السعودي، ويملك في رصيده 69 خلفه النصر برصيد 64 نقطة في الوصافة.







