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الأربعاء 31 مايو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

كواليس جلسة مجلس السكة الحديد مع اللاعبين والجهاز الفني استعدادا لمباريات الحسم

نادي السكة الحديد
نادي السكة الحديد

حرص مجلس إداة نادي السكة الحديد برئاسة الدكتور محمد حسين و مستشاري وزير النقل للشئون الرياضية اللواء حسام السيسي المشرف العام و الدكتور سيد عيسي المدير الرياضي على حضور مران الفريق ، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي الهامة في دوري الدرجة الثانية مجموعة القاهرة .

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و عقب انتهاء المران عقد الدكتور محمد حسين رئيس النادي و مستشاري وزير النقل للشئون الرياضية اللواء حسام السيسي المشرف العام و الدكتور سيد عيسي المدير الرياضي، جلسة مع لاعبي الفريق والجهاز الفني ،  لمؤازرة الفريق قبل مواجهة الإنتاج الحربي الهامه .

محمد حسين يطالب لاعبي السكة بالصعود للمتاز

و تحدث الدكتور محمد حسين مع لاعبي الفريق من أجل بذل مزيد من الجهد في الفترة المقبلة ، و القتال حتي أخر نفس ، من أجل تحقيق الحلم و التأهل لدوري الممتاز .

 

و طلب رئيس نادي السكة الحديد من اللاعبين ، على ضرورة تحقيق الفوز دون النظر إلي مباريات الفرق المنافسة .

حسام السيسي: لا بد من عودة الانتصارات

في حين طالب اللواء حسام السيسي ، من اللاعبي السكة الحديد عدم التفكير في المباريات الماضية و التركيز في الفترة الحالية على تحقيق الفوز و عودة الانتصارات مرة أخري بعد التعادل في المباريات الماضية .

 

و في نفس السياق ، أكد الدكتور سيد عيسي المدير الرياضي بنادي السكة الحديد ، أن الجميع سعيد باللاعبين بعد الاداء الجيد الذي ظهروا به في مباراة القناة الماضية ، بالرغم من عدم تحقيق الفوز .

 

و أضاف عيسي ، للاعبين أن الروح الذين ظهروا بها في مباراة القناة الماضية ، تؤكد على أن الجميع يعلم المسئولية التي يقع فيها ، مطالبا ببذل مجهود أكبر في الفترة المقبلة ، لتحقيق الفوز .

 

و يتبقي للفريق 3 مباريات في بطولة الدوري الدرجة الثانية مجموعة القاهرة أمام الإنتاج الحربي و بورتو السويس و زد .

 

و يتواجد فريق السكة الحديد في المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني ، برصيد 51 نقطة و بفارق 5 نقاط خلف المتصدر زد صاحب المركز الأول برصيد 56 نقطة .

 

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