كواليس جلسة مجلس السكة الحديد مع اللاعبين والجهاز الفني استعدادا لمباريات الحسم
حرص مجلس إداة نادي السكة الحديد برئاسة الدكتور محمد حسين و مستشاري وزير النقل للشئون الرياضية اللواء حسام السيسي المشرف العام و الدكتور سيد عيسي المدير الرياضي على حضور مران الفريق ، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي الهامة في دوري الدرجة الثانية مجموعة القاهرة .
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و عقب انتهاء المران عقد الدكتور محمد حسين رئيس النادي و مستشاري وزير النقل للشئون الرياضية اللواء حسام السيسي المشرف العام و الدكتور سيد عيسي المدير الرياضي، جلسة مع لاعبي الفريق والجهاز الفني ، لمؤازرة الفريق قبل مواجهة الإنتاج الحربي الهامه .
محمد حسين يطالب لاعبي السكة بالصعود للمتاز
و تحدث الدكتور محمد حسين مع لاعبي الفريق من أجل بذل مزيد من الجهد في الفترة المقبلة ، و القتال حتي أخر نفس ، من أجل تحقيق الحلم و التأهل لدوري الممتاز .
و طلب رئيس نادي السكة الحديد من اللاعبين ، على ضرورة تحقيق الفوز دون النظر إلي مباريات الفرق المنافسة .
حسام السيسي: لا بد من عودة الانتصارات
في حين طالب اللواء حسام السيسي ، من اللاعبي السكة الحديد عدم التفكير في المباريات الماضية و التركيز في الفترة الحالية على تحقيق الفوز و عودة الانتصارات مرة أخري بعد التعادل في المباريات الماضية .
و في نفس السياق ، أكد الدكتور سيد عيسي المدير الرياضي بنادي السكة الحديد ، أن الجميع سعيد باللاعبين بعد الاداء الجيد الذي ظهروا به في مباراة القناة الماضية ، بالرغم من عدم تحقيق الفوز .
و أضاف عيسي ، للاعبين أن الروح الذين ظهروا بها في مباراة القناة الماضية ، تؤكد على أن الجميع يعلم المسئولية التي يقع فيها ، مطالبا ببذل مجهود أكبر في الفترة المقبلة ، لتحقيق الفوز .
و يتبقي للفريق 3 مباريات في بطولة الدوري الدرجة الثانية مجموعة القاهرة أمام الإنتاج الحربي و بورتو السويس و زد .
و يتواجد فريق السكة الحديد في المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني ، برصيد 51 نقطة و بفارق 5 نقاط خلف المتصدر زد صاحب المركز الأول برصيد 56 نقطة .
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