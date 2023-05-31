الوفد ترصد فرحة أوائل الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

" جودى " الالتزام بحضور المدرسة والاجتهد وتنظيم الوقت السبب الرئيسى لنجاحى بتفوق

فور تلقيها اتصالا هاتفيا من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، كان سؤاله لها تتوقعى تجيبي كام في نتيجتك فأجابت بثقة: الدرجة النهائية فهنئها بتحقيق المركز الأول لكونها الطالبة الأولي على محافظة الاسكندرية فى الشهادة الاعدادية وهى الطالبة جودى محمد سعيد بمدرسة بريليانس العالمية لغات والتى حصلت على الدرجات النهائية من مجموع 280 درجة

وقالت الطالبة “ جودى لـ”الوفد" إنها كانت تضع هدفاً محددا نصب أعينها وهو الحصول على المركز الأول على مستوى المحافظة وان تحصل على الدرجات النهائية وهو ما تحقق بالفعل نتيجة الإصرار على الهدف والدعم المتواصل من والديها ومدرسيها حيث أخذت على عاتقها أن تلتزم في مواعيد الاستذكار وتنظيم وقتها طول ايام الدراسة وكذلك ممارسة الرياضة

وأضافت الدكتورة أمانى سعيد والدة الطالبة جودى، أن أهم مقومات النجاح وتحقيق الهدف هو تنظيم الوقت وترتيب الأولويات وعدم التوتر والتعامل مع الشهادة الإعدادية على أنها سنة دراسية شأن اى سنة عادية دون النظر لكونها شهادة ولها تعامل خاص وهو ما يصيب الطلاب بالتوتر وفقدان التركيز مؤكدة على انها تطمح فى دخول كلية الطب.

وأكد أن نجلتها منذ سن الحضانة وهى ملتزمة وتحرص على تنظيم وقتها وتجتهد دون أن يطلبوا منها أن تذاكر فهى تعرف ما ستفعله وتقوم بأداء المطلوب منها على أكمل وجه ولا تنتظر التوجيه في استذكار الدروس مؤكدة على أن جودى متعاونة مع الجميع وتساعدها في الأعمال المنزلية في وقت الفراغ، لافتة إلى أنها تدعم فكرة التفوق لدى أبنائها وتؤكد على الاجتهاد والاعتماد على النفس وعدم الغش مطلقاً

ولفتت إلى أن نجلتها متفوقة منذ دخولها المدرسة ولا تتوانى في الإجتهاد في المذاكرة وتحصيل الدروس وهو ما ساعدها على تحقيق التفوق مشيراً إلى أن الدور الذي قامت به المدرسة والمدرسون كان داعما لنجلته في تحقيق هذا المركز بتوفيق من الله وقدم الشكر لكل من كان سبباً في نجاح نجلتها واضافت ان الحضور والالتزام بالمدرسة امر ضروى جدا ساعد على نجاح نجلتها .