رابطة الدوري السعودي تكشف عن الشكل الجديد لكأس البطولة

شكل جديد لكأس الدوري السعودي

أسدلت رابطة الدوري السعودي للمحترفين الستار عن النسخة الجديدة من كأس الدوري، التي سيستلمها فريق اتحاد جدة مساء اليوم الأربعاء عقب نهائي مباراته مع الطائي.



ويواجه اتحاد جدة نظيره الطائي الليلة على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة الثلاثين والختامية من عمر مسابقة الدوري السعودي، وسيقام حفل كبير بعد تتويج العميد بطلا للقب.



https://twitter.com/SPL/status/1663870439863758849?cxt=HHwWgsDRha_WoJcuAAAA

الكشف عن الشكل الجديد لكأس الدوري السعودي



كشف الحساب الرسمي للرابطة على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، الشكل الجديد لكأس بطولة الدوري، التي ستجوب مناطق مدينة جدة التاريخية، قبل الاستقرار في ملعب اللقاء.

شكل كأس الدوري السعودي





ونجح اتحاد جدة في حصده لقب الدوري للمرة التاسعة في تاريخه بشكل رسمي، عقب انتصاره على الفيحاء في الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري السعودي.



وكان آخر لقب حصده فريق الاتحاد في النسخة الأولى من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2008-2009.







ويعتلي فريق اتحاد جدة مسابقة الدوري السعودي، ويملك في رصيده 69 خلفه النصر برصيد 64 نقطة في الوصافة.

اتحاد جدة يستعد للاحتفال بلقب الدوري السعودي للمحترفين اليوم



يترقب اتحاد جدة الذي يضم داخل صفوفه الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد الاحتفال بلقب الدوري السعودي، للمحترفين.

ويلتقي اتحاد جدة أمام نظيره الطائي اليوم الأربعاء في الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري السعودي، على ملعب الجوهرة المشعة، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة.

وسيحضر عدد كبير من الجماهير الاتحاد من أجل الاحتفال على ملعب الجوهرة المشعة، باللقب الغائب منذ عام 2009.

ويعتلي اتحاد جدة ترتيب الدوري السعودي ويملك 69 نقطة خلال 29 مباراة بينما يحتل الطائي المركز الثامن برصيد 34 نقطة، ويسعى من أجل التواجد في المركز السابع بالدوري.

أصبحت مشاركة الدولي المصري أحمد حجازي قائد اتحاد جدة غير مؤكدة أمام نظيره الطائي، اليوم الأربعاء في ختام مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، في مدينة جدة.

وتأهل فريق اتحاد جدة بشكل رسمي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023 المقامة في السعودية، بعدما توج بلقب الدوري السعودي للمحترفين.



