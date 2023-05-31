بطولة في رياضة التايكوندو بمركز شباب نقادة بقنا

نظم مركز شباب الطارة، التابع لإدارة إدارة شباب نقادة، ومديرية الشباب والرياضة بقنا، مشروع بطولة في رياضة التايكوندو، وذلك بحضور مدرب منتخب ألمانيا للتايكوندو والذي أشاد بالمستوى الرائع للاعبين بالمركز.

وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور عمر موسى وكيل الوزارة، و محمد عبد الرحيم وكيل المديرية للشباب و سلمي عبد الله مدير إدارة شباب نقادة.

كما نظم مركز شباب حجازة قبلى التابع لإدارة شباب قوص، جنوب محافظة قنا، مشروع دورى رياضى كرة قدم وذلك ضمن الخطة العامة بالمركز.

يهدف المشروع إلى رفع الروح الرياضية بين الشباب وتشجيع الرياضة والتنافس بين الشباب ونبذ التعصب.

ونفذ مركز شباب السديس بحجازي بحري، التابع لإدارة قوص بقنا مشروع ورشة تدريب علي المنسوجات، وذلك ضمن خطه نادي الفتاه بالمركز تدريب الفتيات على الحروف اليدوية.

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزيرالشباب ورياضة والدكتور عمر عمر موسى وكيل وزارة الشباب والرياضة و محمد عبد الرحيم وكيل الشباب بالمديرية و ماهر خريشي محمد مدير الاداره بقوص.