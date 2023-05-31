مستهدفات حياة كريمة فى العام المالي الجديد (شاهد)

تحظى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" باهتمام كبير، خاصة أنها غيرت وجّه الحياة في القرى والريف، كما تعتبر أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر والعالم من حيث حجم المخصصات الـمالية ونطاق الشمول وأعداد المستفيدين وتكامل الأبعاد التنموية اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا.

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، مستهدفات "حياة كريمة" بالعام المالي الجديد، وجائت على النحو التالى:

- ضخ استثمارات بقيمة 150 مليار جنيه.

- إنشاء 167 محطة معالجة و21.3 ألف كم شبكات صرف صحي.

- توفير خدمات الكهرباء لعدد 1466 قرية.

- تأهيل وتبطين الترع المرحلة الأولى والثانية بطول 6330 كم، 608 كباري ري.

- توصيل الإنترنت فائق السرعة لعدد 1468 قرية.

- تطوير الطرق الرئيسية ومحطات السكك الحديدية لعدد 164 طريقًا رئيسيًا.

- رصف الطرق الداخلية لعدد 1446 قرية على مستوى الجمهورية.

- إنشاء 332 مجمعًا حكوميًا، 324 منشأة تضامن.

تحسين جودة حياة الفقراء والمحتاجين في المجتمع

وتعد مبادرة "حياة كريمة" إحدى المبادرات الهامة التي تهدف إلى تحسين جودة حياة الفقراء والمحتاجين في المجتمع، وتأتي هذه المبادرة كجزء من الجهود الرامية للدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

توفير حياة كريمة ولائقة لجميع أفراد المجتمع

وتتمحور فكرة مبادرة "حياة كريمة" حول توفير حياة كريمة ولائقة لجميع أفراد المجتمع، بغض النظر عن وضعهم الاقتصادي أو الاجتماعي، حيث تهدف المبادرة إلى تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأفراد الأكثر فقرًا وتلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء والمأوى والتعليم والرعاية الصحية.

خدمات الرعاية الصحية المجانية

وتتضمن المبادرة العديد من الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى توفير الدعم والمساعدة للفئات المستهدفة، ومن بين هذه البرامج، تقدم المبادرة خدمات الرعاية الصحية المجانية أو بتكاليف مخفضة للأشخاص غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج الطبي.

مبادرة "حياة كريمة" تعمل على توعية المجتمع بأهمية التضامن الاجتماعي والمشاركة المجتمعية

وبجانب ذلك، تعمل مبادرة "حياة كريمة" على توعية المجتمع بأهمية التضامن الاجتماعي والمشاركة المجتمعية، تشجع الأفراد والمؤسسات على المساهمة والمشاركة في الجهود الرامية إلى تحسين حياة الفقراء وتوفير الفرص المتساوية للجميع.

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