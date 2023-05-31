هشام صفوت رئيسًا لمجموعة MTN للاتصالات

أعلن المهندس هشام صفوت الرئيس التنفيذي السابق لمنصة جوميا للتجارة الإلكترونية، عن توليه قيادة مجموعة MTN للاتصالات.

قال هشام صفوت: "بدايةً من شهر مايو، بدأت رحلتي الجديدة مع واحدة من كبرى شركات الاتصالات في العالم والأولى في أفريقيا شركة MTN، حيث سأتولى قيادة المجموعة في منصب مدير عام المجموعة في 21 دولة وأكثر من 280 مليون عميل في قطاع الرقمنة والتجارة الإلكترونية.

هشام صفوت يترأس مجموعة MTN للاتصالات

مجموعة إم تي إن للاتصالات المحمولة MTN‏ هي شركة اتصالات متعددة الجنسيات تأسست في جنوب أفريقيا عام 1994 وتقدم الشركة خدمة الاتصالات الهاتفية والمحمولة في العديد من دول أفريقيا والشرق الأوسط.

اندمجت MTN مع إنفستكوم وسبيستل في مايو 2006 ومن بعدها والشركة تصف نفسها بأنها رائدة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية في أفريقيا والشرق الأوسط، كما تقدم خدماتها في 21 دولة اعتبارًا من عام 2007.

بلغ عدد المشتركين في MTN بمارس 2006 أكثر من 24 مليون مشترك، وتملك الشركة 11 مشغل خدمة اتصالات محلي في الـ 21 دولة التي تعمل بهم، وبلغت أرباحها في ديسمبر 2005 حوالي 27.2 مليار.