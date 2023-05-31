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الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

ندوة لتعزيز مشاركة الشباب المصري في الشأن العام

جانب من الدعوة
جانب من الدعوة

خطوة مهمة يطلقها اليوم مجلس الشباب المصري في إطار جهود المجلس لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومواجهة التحديات الواردة بالاستراتيجية، وعلى رأسها ضعف المشاركة بالشأن العام بالتزامن مع انطلاق جلسات الحوار الوطني، إذْ ينظم مجلس الشباب المصري اليوم في تمام السابعة والنصف مساءً مائدة مستديرة تحت عنوان (نحو تعزيز مشاركة الشباب في الشأن العام).

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مجلس الشباب المصري يختتم النسخة الثالثة عشر

 يأتي ذلك بحضور لفيف من رؤساء الكيانات الشبابية من منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والمهنية وأصحاب المبادرات والفاعلين في الشأن العام، ونخبة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بجانب مجموعة من الشخصيات العامة، وذلك لمناقشة أسباب عزوف الشباب عن المشاركة بجانب طرح الرؤى والتوصيات لتعزيز مشاركتهم خصوصًا في ظل استعدادات الدولة المصرية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

 

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