ندوة لتعزيز مشاركة الشباب المصري في الشأن العام

خطوة مهمة يطلقها اليوم مجلس الشباب المصري في إطار جهود المجلس لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومواجهة التحديات الواردة بالاستراتيجية، وعلى رأسها ضعف المشاركة بالشأن العام بالتزامن مع انطلاق جلسات الحوار الوطني، إذْ ينظم مجلس الشباب المصري اليوم في تمام السابعة والنصف مساءً مائدة مستديرة تحت عنوان (نحو تعزيز مشاركة الشباب في الشأن العام).

يأتي ذلك بحضور لفيف من رؤساء الكيانات الشبابية من منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والمهنية وأصحاب المبادرات والفاعلين في الشأن العام، ونخبة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بجانب مجموعة من الشخصيات العامة، وذلك لمناقشة أسباب عزوف الشباب عن المشاركة بجانب طرح الرؤى والتوصيات لتعزيز مشاركتهم خصوصًا في ظل استعدادات الدولة المصرية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.