أسباب ضيق التنفس المستمر| شاهد

يتسبب "الربو" في إحداث ضيق التنفس نتيجة إنتاج مخاط إضافي في المسالك الهوائية، بالإضافة إلى أن السمنة التي تقلل من عملية التوسع الطبيعي للممرات الهوائية في الرئتين.

وتسبب متلازمة الانسداد الرئوي المزمن، عرقلة دخول الهواء إلى الرئتين بشكل سليم، بالإضافة إلى أن أمراض العضلات والجهاز العصبي ، مثل ضمور العضلات، تسبب ضيق في التنفس.

ويسبب عدم ممارسة النشاط البدني الذي يحفز التنفس، الضيق المستمر في الجهاز التنفسي.

خط ساخن للذبحة الصدرية وضيق التنفس.. أمراض القلب تتصدر الخريطة الصحية





خصصت وزارة الصحة خطًا رقميًا ساخنًا 16474 لكل من يشتكى من ضيق فى التنفس أو ذبحة صدرية لإنقاذ حياة المرضى.

وطالب الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، المواطنين بسرعة التعامل مع الأزمات القلبية مشيرًا إلى أن التأخر في تلك الحالات يصعب من فرص إنقاذ حياة المرضى.

وأوضح وزير الصحة في مكالمة هاتفية له عبر برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان

الحصري، أن الصحة العالمية أشادت بمشروع الخريطة الصحية لكل محافظة.

وأكد الوزير أن أمراض القلب تسبب 48% من الوفيات سنويًا، مضيفًا أننا نعمل على توعية الأسر على كيفية انعاش القلب من خلال دورات تدريبية فى أماكن التجمعات كالمدارس والمولات.

حسام موافي يكشف أسباب آلام الصدر



كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أسباب آلام الصدر المزمنة التي يترتب عليها ضيق في التنفس وتضخم في القلب.

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وتابع "موافي" خلال تقديم برنامج "ربي زدني علمًا" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الجمعة، أن آلام الصدر قد تكون نتيجة ذبحة صدرية مصحوبة بتضخم في القلب، مشيرًا إلى أن تضخم القلب يمكن علاجه، لكن ينبغي عمل قسطرة في البداية لتوضيح نوع المشكلة ومن ثم التعامل معها.

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن أسباب تضخم القلب تكون نتيجة ارتفاع الضغط، مشيرا إلى أن علاج الضغط لا

يكفي بمفرده لضبط الضغط، لافتًا إلى أن قسطرة القلب تكشف إذا ما كان الشريان التاجي بحاجة إلى علمية توسعة أم لا، مؤكدا أن أي مشكلة في القلب لها علاج ولكن الأهم هو التشخيص الجيد.

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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