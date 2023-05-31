انطلاق فعاليات القافلة الطبية المجانية لصحة سوهاج بقرية أم دومة بطما

انطلقت اليوم الأربعاء، 31 من شهر مايو الجاري، فعاليات القافلة الطبية المجانية التي نظمتها إدارة القوافل العلاحية بمديرية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج، ضمن القوافل التي يتم تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجًا، بمبادرة حياة كريمة، بتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم، وتعليمات الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

يأتي هذا فى إطار خطة القوافل العلاجية المجانية لوزاره الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بالقرى النائية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري حياة كريمة، وذلك من خلال تنظيم قافلة طبية بمقر الوحدة الصحية بالوحدة الصحية لقرية أم دومة بمركز طما شمال محافظة سوهاج، وتستمر فعاليات القافلة إلى غدٍ الخميس 1 من شهر يونيو.

أكد الدكتور سامي النجار، أن القافلة تشمل كثيرًا من التخصصات الطبية، ومنها الجراحة والباطنة والعظام والنساء والأسنان، والأطفال وتنظيم الأسرة والرمد والجلدية، كما يوجد بالقافلة خدمات التحاليل الطبية والأشعة، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وارتداء الأطقم الطبية لوسائل الوقاية الشخصية، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء المترددين على القافلة للكمامات الواقية.



أضاف وكيل الوزارة، أن القافلة سوف تشمل توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات الطبية واجراء التحاليل والأشعة والعلاج مجانا للمترددين كافة، من خلال بطاقة الرقم القومي، أو شهادة الميلاد للأطفال، بالإضافة إلى عقد ندوات توعوية عدة وتثقيف صحي لسيدات القرية والقرى المجاورة لها، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين والخبراء والكوادر العلمية في المجال الصحي.

أوضح الدكتورسامي النجار، أن القافلة تأتي في إطار جهود المحافظة لدعم المنظومة الصحية، ورفع الوعى والتثقيف الصحى، حفاظًا علي صحة المواطنين، مثمنًا دور وزارة الصحة في تنفيذ تلك القوافل الطبية ودعم أي قافلة طبية، لمساعدة وتنمية القرى الأكثر احتياجًا والاهتمام بتقديم الخدمات الطبية المجانية للأماكن المحرومة، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

أكد وكيل الوزارة، استمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية، لتوفير الخدمات الطبية للمرضى الأكثر استحقاقًا بالمجان، في المناطق ذات الاحتياج التي يصعب على أهلها الوصول للمستشفيات العامة أو المركزية، أو المراكز الطبية والوحدات الصحية، وأن مديرية الصحة تحرص على تقديم سبل الدعم كافة، وتوفير الإمكانيات كافة لتنفيذ مثل هذه القوافل الطبية والبرامج العلاجية، والعمل على تقديم وتطوير الخدمات الصحية بمراكز وقرى المحافظة، للتيسير على المواطنين، تماشيًّا مع توجيهات رئيس الجمهورية، بالاهتمام بأهالي الريف والقرى الأكثر احتياجًا، ضمن مبادرة "حياة كريمة".