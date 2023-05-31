محافظ بورسعيد: "أقسم بالله سنعيد العمل بالحصص الاستيرادية"

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مناقشات واسعة بشأن قيام محافظ بورسعيد بعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإلغاء القرار الصادر بوقف عدد من الحصص الاستيرادية العاملة بنظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد الخاضعة للقانون رقم (112) لسنة 1977 دون أي وجه حق.

طالب أعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد بسرعة البت فى التظلمات المقدمة من التجار لإعادة العمل بالحصص الاستيرادية فى ضوء المطالب المقدمة من الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد.

أكد النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب بضرورة عقد اجتماع مع محافظ بورسعيد لحل هذة المشكلة.

فيما شددَّ النائب عادل لمعى عضو مجلس الشيوخ والذى حضر الاجتماع بصفته نائبًا عن محافظة بورسعيد على ضرورة البدء فى تنفيذ هذة القرارات سريعًا ،لا سيما وأن أكثر المتضررين هم التجار.

أشاد النائب عادل لمعى بكلام رئيس الوزراء بشأن عدم المساس بالمنطقة الحرة، قائلًا: "كان هناك شائعة بأنه سيتم تخفيض المنطقة الحرة لنحو 17% من طاقتها وهو ما تم نفيه من قبل الحكومة".

شهد الاجتماع مشاداة كلامية بين محافظ بورسعيد وأعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد للتباطؤ فى تنفيذ الأحكام القضائية بعودة سريان الحصص الاستيرادية.

وطالب النواب بسرعة فتح باب التظلمات.

تدخل النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة لحسم هذا الجدل ،مؤكدًا أن الجميع يتحمل مسئوليته الدستورية بين الاتساق بين عمل السلطتيتين التشريعية والتنفيذية وفقًا لمسار واحد.

استطرد "السجيني" قائلًا: إن مايثار الآن داخل الاجتماع البرلماني لايدعو لحل المشكلة ويبدو المشهد وكأننا أمام خناقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

طالب بالاحتكام إلى العقل للوصول إلي حل لهذة المشكلة التى يواجهها أصحاب الحصص الاستيرادية.

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن هناك التزام بالتنفيذ وقال: "أقسم بالله سيتم التنفيذ"،مع مراعاة أن هناك 44 ألف بطاقة استيرادية كانوا موقفين فى 2011، بقرار من بعض الاشخاص، وتم تشغيلهم منذ فترة.

قال محافظ بورسعيد : "أنا رجل دولة وواجهنا تحديات ومكثت 3 سنوات لمحاولة فهم ملف المنطقة الحرة بحكم رئاستى للجهاز التنفيذي".

وعاود قائلًا: "أنا فى مكان مينفعش أضحك على أهلي أو أتكاسل".

أوضح اللواء عادل الغضبان قائلًا: "بورسعيد تحولت من تجارة بضاعة إلى تجارة بطاقات استيرادية، لا سيما وأن بعض المستوردين قاموا ببيع بطاقتهم بمبالغ باهظة تصل لمليون جنيه وهو ما دفعنا إلى وقف عدد من الحصص الاستيرادية".

قال: "أنا أحافظ على مدينة تجارية وأنا كمحافظ أخدت قرارات واتهاجمت فيها المدينة الحرة، مبينا إلي أنه تم فتح باب التظلمات وتقدم 7000 متظلم".