تطبيقات صينية تجتاح الولايات المتحدة الأمريكية (فيديو)

تطبيقات صينية تجتاح الولايات المتحدة الأمريكية، رياح شعبية تيك توك، وتطبيقات صينية أخرى تجري بما لا تشتهي سفينة واشنطن، وجهود الاحتواء عادت بنتائج عكسية.

تطبيقات صينية، انتشرت بين المستخدمين الأمريكيين، بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وابتكرت الشركة المالكة لـ تيك توك، منصة جديدة Lemon8، تابعة لشركة "بايت دانس"، ويجمع Lemon8 بين مميزات لتطبيقات أخرى، وموجه لفئة الشباب والمراهقين.

Lemon8

يستخدم تطبيق Lemon8، نحو 1.8 مليون شخص شهريًّا، فضلًا عن تطبيق Cap Cut، الذي يستخدمه 99 مليون شخص. وتشهد منصة التجارة الإلكترونية Shein، أكثر من 855 مليون عملية تنزيل في الولايات المتحدة الأمريكية منذ بدايته، وحوالي 22 مليون مستخدم نشط شهريًّا.

"تيك توك" تلجأ للقضاء بعد قانون حظرها في ولاية أمريكية:



دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية تقدَّمتْ بها شركة "تيك توك" لمنع تطبيق قانون أقرته ولاية مونتانا الأمريكية تحظر بموجبه منصة أشرطة الفيديو القصيرة اعتبارًا من مطلع العام 2024.

شركة "تيك توك" اعتبرت في دعواها أن هذا الحظر غير المسبوق يتعارض مع حرية التعبير التي يكفلها الدستور، كما أوضحت أن "الولاية فعّلت هذه الإجراءات الاستثنائية وغير المسبوقة بناء على مجرد تكهنات لا أساس لها".

كذلك أكد متحدث باسم منصة تيك توك لوكالة فرانس برس أن "تيك توك" واثقة من قدرتها على الانتصار في هذه المواجهة القضائية بالاعتماد على "مجموعة قوية للغاية من السوابق والوقائع".

خبراء يحذرون:

يأتي ذلك بعد أن أقرت الولاية الأسبوع الماضي قانونًا تحظر بموجبه "تيك توك" اعتبارًا من الأول من يناير 2024، في خطوة قد تعتمدها أيضًا ولايات أخرى، إلا أن كثيرًا من الخبراء في هذا المجال حذروا من أن الدعاوى والعوائق الفنية قد تجعل تطبيق القانون صعبًا.

صادق غريغ جيانفورتي، الحاكم الجمهوري للولاية الواقعة في شمال غربي الولايات المتحدة، على القانون الخاص بمنصة تيك توك في 17 مايو، معللًا خطواته بـ"حماية المعطيات الشخصية والخاصة لأهالي مونتانا من الحزب الشيوعي الصيني".

كان 5 من مستخدمي التطبيق تقدموا الأسبوع الماضي بدعوى قضائية أمام محكمة فدرالية، اعتبروا فيها أن الحظر يتعارض مع حريتهم في التعبير.

كذلك يتهم المدعون، في هذه الدعوى كما في تلك التي تقدمت بها "تيك توك"، ولاية مونتانا بمحاولة ممارسة صلاحيات متعلقة بالأمن القومي تعود حصرًا للحكومة الفدرالية الأمريكية، وبمخالفة حرية التعبير من خلال ذلك.

رأى مستخدمو "تيك توك" في دعواهم أنه "لا يحق لمونتانا أن تمنع سكانها من المشاهدة أو النشر على تيك توك، بقدر ما لا يحق لها أن تحظر (صحيفة) وول ستريت جورنال بسبب مالكها أو الأفكار التي تنشرها".



غرامة قدرها 10 آلاف دولار يوميًا:

يأمر القانون الجديد متاجر التطبيقات الإلكترونية (عبر أجهزة آبل وغوغل) بالتوقف عن إتاحة التطبيق للتحميل في ولاية مونتانا اعتبارًا من الأول من يناير 2024، وتواجه الشركات المخالفة احتمال التعرض لغرامة قدرها 10 آلاف دولار عن كل يوم مخالفة، غير أن المستخدمين لن تطاولهم أي عقوبات.

كما لا يوفر القانون أي معلومات عن طريقة تحديد سكان هذه الولاية غير المكتظة بدقة.

فضلًا عن العوائق التقنية، يحمل القانون الجديد عناصر كثيرة يمكن الطعن بقانونيتها في المحاكم.

اتهامات بالتجسس:

يشار إلى أن ملكية "تيك توك" تعود لمجموعة بايت دانس الصينية، ويتهم كثيرٌ من أعضاء الكونغرس الأمريكي هذه المنصة المتخصصة في الفيديوهات القصيرة والمسلية والتي يستخدمها 150 مليون شخص في الولايات المتحدة، بتمكين بكين من التلاعب بالمستخدمين والتجسس عليهم، وهو ما ينفيه المسئولون عنها.

قد صدرت قرارات بحظر تيك توك من منظمات كثيرة ووكالات فيدرالية في الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية، مرورًا حتى بهيئة "بي بي سي".



جاء ذلك خلال تقرير تلفزيوني مذاع عبر قناة "العربية".

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