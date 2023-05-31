حقيقة استغناء الجزيرة الإماراتي عن أشرف بن شرقي

كشف مصدر داخل نادي الجزيرة الإماراتي ، عن حقيقة الاستغناء عن النجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الإماراتي الحالي و الزمالك السابق.

إقرأ ايضًا ..

و كان نادي الجزيرة الإماراتي ، قد ضم اللاعب المغربي أشرف بن شرقي الصيف الماضي في صفقة انتقال حر ، بعد انتهاء تعاقده مع نادي الزمالك .

الاستغناء عن بن شرقي

و قال المصدر أن هذه الأنباء ليس لها أساس من الصحة ، و أشار إلى أن الجزيرة استغنى بالفعل عن اللاعب الجنوب إفريقي تولاني سيريرو و الذي انتهى تعاقده بنهاية الموسم الحالي ، و كذلك تم الاستغناء عن اللاعب الصربي ميلوس كوسانوفيتش.

و بجانب ميلوس وسيريرو فإن نادي الجزيرة الإماراتي استغنى إسضًا ، عن خدمات المهاجم العراقي أيمن حسين ، و الذي انضم لصفوف نادي الجزيرة في يناير الماضي قادما من تادي المرخية القطري ، و في نفس الوقت فأن نادي الجزيرة ليست لديه رغبه في الإبقاء على جناحه الروماني فلورين تاناسي .

الأجنبي الوحيد

و شدد المصدر في تصريحاته على إن الأجنبي الوحيد المتواجد في قائمة فريق الجزيرة حالياً هو اللاعب المغربي أشرف بن شرقي و ليس هناك نية لرحيله عن الفريق في الفترة المقبلة .

وقال المصدر أن الجزيرة سيقوم بتدعيمات جديدة خاصة على مستوى اللاعبين الأجانب، مشيراً إلى أن النادي يرغب أولاً في الانتهاء من ملف بديل المدرب الهولندي مارسيل كايزر، الذي رحل مؤخراً.

الزمالك راحة من التدريبات بعد الفوز على الطلائع

و على جانب آخر قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء بعد الفوز الذي حققه الفريق الأبيض على نظيره فريق طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز .

و منح الجهاز الفني للفريق ، اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ٢٤ ساعة من أجل التقاط الأنفاس على أن يعود الفريق للتدريبات الجماعية غدا الخميس ، استعدادا لمواجهة فريق الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري يوم الثلاثاء المقبل .

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد .. إضغط هنا