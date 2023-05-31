البابا تواضروس يترأس احتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة مصر.. الليلة

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، فعاليات احتفالية ذكرى مجيء العائلة المقدسة إلى أرض مصر ذلك بدءًا من الساعة السابعة مساءً، كنيسة أبي سرجة بمنطقة مصر القديمة.

يتخلل الحفل فقرات عدة ويشارك في الفعاليات كوكبة من رموز الكنيسة وأحبارها، وكل من نيافة الأنبا يوليوس أسقف كنائس مصر القديمة، ونيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق، وعدد من الأساقفة وكهنة الكنائس القبطية ورموز الإعلام والمجتمع المصري.

وهب الله مصر خصوصية فريدة وحباها بمجيء السيد المسيح والعذراء مريم أرض الكنانة ومباركتها في الكتاب المقدس "مبارك شعبي مصر".

تشرفت مصر بزيارة العائلة المقدسة إلى أرضها بدءًا من الفرما في العريش وتل بستا والدلتا والقاهرة ومصر القديمة والمعادي وصولًا إلى أرض الصعيد واستقرارها بدير المحرق 6 أشهر وأيام عدة، في رحلة مرت على 25 محطة تقدست كل منها بأيام مكوث يسوع المسيح الطفل وأمة البتول السيدة مريم العذراء والقديس يوسف البار النجار إلى أكثر من 3 سنوات وأشهرعدة.



تقرر الاحتفال بهذه المناسبة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إحياء ذكرى دخول العائلة المقدسة والذي أصبح عيدًا سنويًا في 1 يونيو، تشهد الكنائس احتفالًا وإقامة القداسات الإلهية وإعادة تذكير الشعب المصري بمرور ومباركة نهر النيل بجريان المباركة، إذ حملت هذه المياة العائلة المقدسة خلال تجولهم من المعادي إلى الصعيد في الذهاب والإياب.