تقديم أكثر 35500 ألف خدمة طبية فى قوص بقنا

أكد الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، اليوم الأربعاء، أن الادارة الصحية قدمت خلال شهر مايو المقتربه نهايته حزمة من الخدمات الطبية لأهالي المدينة و اهالي القري التابعة لها تجاوزت 35 الف و500 خدمة طبية (تشخصية وعلاجية) .

وأوضح رئيس المركز، أن حزمة الخدمات تضمنت توقيع الكشف علي 3349 حالة مترددة علي العيادات الخارجية، وتقديم خدمات تنظيم الاسرة ومتابعة حمل لـ 8462 حالة، وتحصين 6908 حالة بالتطعيمات الطبية اللازمة ضد العديد من الامراض، فضلا عن متابعة 6103 حالة طفل و580 حالة متابعة اخري للام جنينها.

واضاف الدكتور قدري الشعيني رئيس المركز ان الخدمات شملت ايضًا فحص 2068 حالة ضمن مبادرة سرطان الثدي، وتقديم الخدمة العلاجية لـ 1311 حالة لاصحاب الامراض المزمنة كالسكر والضغط، وعمل التحاليل الطبية اللازمة 4794 حالة، كما أن قسم الاسنان قام بتوقيع الكشف 747 حالة، في حين أن قسم السمعيات قدم الخدمة لـ 368 حالة.