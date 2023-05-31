معاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات لاستعراض القوة وحياة سلاح ناري بالبلينا

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء المتهم ""ا . ع . م" عامل، يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها ألف جنيه، بتهمة استعراض القوة مع المجني عليه "ع . ا . م" عامل، وإحراز سلاح نارى بدون ترخيص بدائرة المركز .

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم، وسامر ذو الفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، عندما تلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بلاغًا من المجني عليه، يفيد قيام المتهم بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزته، لبث الخوف والرعب في قلبه، واستعراض القوة، ومحاولة تهديده بسبب خلافات بين الطرفين .

وعقب تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره .